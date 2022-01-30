ПВК «Вагнера» займається грабежами природних ресурсів в Малі – глава МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що російська приватна військова компанія «Вагнера» займається грабежами природних ресурсів в Малі.

«Вони вже зараз використовують ресурси цієї країни в обмін на захист хунти. Вони знищують Малі», – сказав міністр в інтерв’ю французькому виданню Journal du Dimanche, повідомляє агенція AFP.

За словами Ле Дріана, ПВК «Вагнера» використовує слабкість деяких африканських держав, щоб вкорінитися і посилити вплив Росії в регіоні.

«Це колишні російські солдати, які озброєні Росією і супроводжуються російськими логістичними службами», – заявив міністр закордонних справ Франції.

У грудні минулого року уряд Малі заявив, що в країну прибули «російські інструктори», але Бамако і Москва наразі надали мало подробиць про розгортання, включаючи кількість розгорнутих росіян.

Уряд Малі заперечує будь-яке залучення російських найманців, заявляючи, що «російські інструктори» перебувають у країні в рамках двосторонньої угоди.

У грудні понад десяток західних країн засудили розміщення в Малі російських найманців приватної військової компанії «Вагнера», звинувативши Москву в матеріальній підтримці бойовиків.

Країни, серед яких були Франція, Німеччина та Великобританія, заявили, що розгортання може погіршити безпеку та ситуацію з правами людини в Малі.

З 2012 року в Малі спостерігається стійка політична нестабільність. Торік до влади прийшов військовий перехідний уряд.