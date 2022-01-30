Глава МЗС Великої Британії наступного тижня відвідає Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс наступного тижня прибуде до України з візитом.

Про це керівник британського зовнішньополітичного відомства написала в твітері.

За її словами, метою її візиту буде «підтримка».

Очікується, що прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, який розглядає можливість «значного» розміщення військ, військових кораблів і винищувачів у Східній Європі для протистояння «ворожості Росії», наступного тижня поїде в Україну і проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, намагаючись «прискорити дипломатичні зусилля».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

Путін 28 січня заявив, що США і НАТО в своїх письмових відповідях «проігнорували» головні занепокоєння Росії. У заяві Кремля сказано, що російська сторона «уважно» вивчить письмові відповіді, «після чого ухвалить рішення про подальші дії».