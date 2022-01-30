Британія розглядає можливість «значного» розміщення військ у Східній Європі – Джонсон

Прем’єр-міністр Боріс Джонсон заявив, що Велика Британія розглядає можливість «значного» розміщення військ, військових кораблів і винищувачів у Східній Європі, щоб протистояти «ворожості Росії» щодо України.

«Це надішле Кремлю чіткий сигнал: ми не будемо терпіти їхню дестабілізуючу діяльність і завжди будемо стояти разом із нашими союзниками по НАТО перед обличчям ворожості Росії», – сказав Джонсон 29 січня.

Заява пролунала у той час, коли члени НАТО пообіцяли надати додаткову підтримку Україні на тлі нарощування сил Росії вздовж їхнього спільного кордону, що, як побоюється Захід, може бути підготовкою до вторгнення.

29 січня Франція оприлюднила плани відправити сотні військових до Румунії.

Це сталося на наступний день після того, як Сполучені Штати Америки заявили, що незабаром перекинуть невелику кількість американських військ до країн Східної Європи і НАТО, а ще тисячі переведуть у режим очікування. США вже мають десятки тисяч військових, які дислокуються по всій Західній Європі.

На тлі напруженості Москва заперечує будь-які нові плани вторгнення в Україну.

Вашингтон і Лондон, серед інших країн Заходу, заявили, що будь-яке нове вторгнення Росії в Україну приведе до швидких і нищівних санкцій проти Москви.

Велика Британія має намір представити свою пропозицію про посилення військової присутності військовим начальникам НАТО наступного тижня.

Внаслідок такого кроку чисельність військ Британії у Східній Європі може подвоїтися до приблизно 1150 військовослужбовців, заявили британські чиновники. Вони додали, що до Естонії можуть відправити додаткове озброєння.

Джонсон, який має відвідати регіон наступного тижня, також матиме телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомили в його офісі. Там також додали, що розгортання сил буде зосереджене на підтримці союзників по НАТО у Скандинавії і Балтії.

«Я наказав нашим збройним силам підготуватися до розгортання по всій Європі наступного тижня, щоб ми могли підтримати наших союзників по НАТО», – сказав Джонсон.

Прем’єр Британії додав: якщо Путін вибере «кровопролиття і руйнування» в Україні, це буде «трагедією для Європи».

«Україна має бути вільною у виборі свого майбутнього», – наголосив він.

Україна не входить до НАТО, але отримала військову, економічну і політичну підтримку Заходу.

У найближчі дні Джонсон також планує відправити міністра закордонних справ Ліз Трасс і міністра оборони Бена Воллеса до Москви для переговорів із російськими колегами.

Франція у своєму повідомленні заявила, що планує направити «кілька сотень» військових до Румунії як частину «оборонного союзу». Міністерка оборони Флоранс Парлі повідомила, що 27 січня під час візиту до Румунії обговорювала це питання.