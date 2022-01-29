Байден повідомив про відправку найближчим часом військ до Східної Європи

Президент Джо Байден каже, що Сполучені Штати незабаром перекинуть невелику кількість американських військ до країн Східної Європи та НАТО на тлі побоювань, що нарощування російських військ біля кордонів України може стати прелюдією до вторгнення.

«Найближчим часом я направлю американські війська до Східної Європи та країн НАТО. Не дуже багато», – сказав Байден 28 січня, відповідаючи на запитання про розгортання військ після повернення з Філадельфії до Вашингтона.

Раніше цього тижня Пентагон перевів близько 8500 американських військовослужбовців у стан готовності для можливого розгортання в Європі на тлі нарощування Росією більш ніж 100 000 військовослужбовців у районах на північ, схід та південь від кордонів України.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що президент Росії Володимир Путін має всі військові можливості, щоб діяти проти України, і тепер все зводиться до політичного рішення про те, якими будуть дії Москви.

«Хоча ми не віримо, що президент Путін ухвалив остаточне рішення використати ці сили проти України, тепер у нього є така можливість», – сказав Остін журналістам.

Він сказав, що є кілька варіантів, «включаючи захоплення міст та значних територій, а також примусові та провокаційні політичні дії, такі як визнання сепаратистських територій».

Кремль заявив, що Росія вивчить надані Сполученими Штатами та НАТО письмові відповіді на вимоги Москви щодо гарантій безпеки, а потім «ухвалить рішення про подальші дії».

Росія вимагає серйозної реструктуризації системи безпеки Європи в обмін на деескалацію кризи довкола України. Сполучені Штати та НАТО значною мірою відкинули вимоги, зокрема заклик назавжди закрити двері для членства для України та інших колишніх радянських республік.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ, виступаючи 28 січня на форумі Атлантичної ради, заявив, що альянс готовий посилити свою присутність у Східній Європі, щоб заспокоїти союзників та довести свою рішучість. Проте Столтенберґ зазначив, що наразі «немає впевненості» в тому, що Росія планує вторгнутися до України.

Раніше 28 січня посол США в Москві Джон Салліван заявив, що Вашингтон тепер чекає відповіді Росії на її письмові пропозиції щодо дипломатичного шляху виходу з української кризи, висловивши сподівання, що потім може відбутися зустріч між американськими та російськими дипломатами. Салліван сказав, що єдиним шляхом уперед є дипломатія, але попередив, що це може статися лише у тому випадку, якщо Росія почне виводити свої військові на кордоні з Україною. Він також попередив, що економічні санкції будуть лише частиною відповіді Заходу, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Напередодні в інтерв’ю радіо Sputnik міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не зацікавлена у війні з Україною: «Ми воєн не хочемо, але й наступати брутально на наші інтереси, ігнорувати їх ми теж не дозволимо».