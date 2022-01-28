Пентагон: Путін має всі можливості для вторгнення в Україну

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що президент Росії Володимир Путін тепер має всі можливості для нового вторгнення в Україну, біля кордонів якої Москва зібрала понад сто тисяч військових.

«Хоча ми не віримо в те, що президент Путін ухвалив остаточне рішення застосувати ці сили проти України, тепер він явно має такі можливості», – сказав Остін журналістам у Пентагоні 28 січня.

За його словами, серед варіантів, до яких може вдатися російська влада – «захоплення міст і значних територій», а також «провокаційні політичні акти, такі як визнання сепаратистських територій».

Остін виступав разом із високопоставленим американським генералом, головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі, який заявив, що російські сили поблизу України включають не лише сухопутні війська, військово-морські і повітряні сили, а й засоби кібернетичної та електронної боротьби, а також сили спеціальних операцій. Він закликав Путіна вибрати дипломатичний шлях замість конфлікту.

Міллі попередив, що сама Росія зазнає втрат, якщо Путін ухвалить рішення про вторгнення. Він додав, що українські Збройні сили нині більш боєздатні, ніж у 2014 році, коли Росія окупувала український півострів Крим і надала підтримку бойовикам на сході України.

Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в письмовій відповіді США на адресу Росії викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, і міститься принципова й прагматична оцінка занепокоєнь, які висловила російська сторона.

НАТО, зі свого боку, у відповідь на вимоги Москви закликало її «до негайної деескалації», повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. За його словами, у НАТО відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія.

Путін 28 січня заявив, що США і НАТО в своїх письмових відповідях «проігнорували» головні занепокоєння Росії. У заяві Кремля сказано, що російська сторона «уважно» вивчить письмові відповіді, «після чого ухвалить рішення про подальші дії».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.