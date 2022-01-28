Reuters: Росія перемістила запаси крові і медобладнання до кордону України

Росія розширила військове нарощування поблизу України, перемістивши запаси крові й інших медичних матеріалів, які дозволять їй лікувати поранених, що є ще одним ключовим показником військової готовності Москви, пише агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних американських чиновників.

Нинішні й колишні чиновники США кажуть, що конкретні показники – як от запаси крові – мають вирішальне значення для визначення того, чи буде Москва готова здійснити нове вторгнення, якщо президент Росії Володимир Путін ухвалить відповідне рішення.

Розкриття даних про запаси крові американськими чиновниками на умовах анонімності додає ще один фрагмент контексту до зростаючих занепокоєнь США щодо того, що Росія, яка зібрала понад 100 тисяч військових біля кордонів України, може готуватися до нового вторгнення в цю країну.

Зокрема, президент США Джо Байден назвав нове вторгнення ймовірним, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати новий наступ на Україну «майже без попередження».

Міністерство оборони Росії на запит щодо нових повідомлень не відповіло, пише Reuters.

У Білому домі не прокоментували переміщення російських запасів крові, але нагадали про неодноразові публічні попередження США про військову готовність Росії.

Пентагон відмовився обговорювати оцінки розвідки з цього питання.

Троє американських чиновників, які говорили про запаси крові, відмовилися сказати конкретно, коли США помітили їх переміщення до формувань поблизу України. Однак двоє з них сказали, що це було зроблено протягом останніх тижнів.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.