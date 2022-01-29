У країнах Заходу тривають гострі дебати щодо відключення Росії від SWIFT – Кулеба

У США та інших країнах Заходу тривають гострі дискусії про необхідність відключення Росії від SWIFT у разі вторгнення в Україну, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«За ці тижні та місяці проведено сотні переговорів задля втілення цього пакету. Результати всі бачать. Кількість літаків з «аргументами» на посилення Збройних сил України від наших союзників. Узгодження між США, Великою Британією, Канадою і ЄС ключових параметрів санкційного пакету. Раніше про відключення Росії від SWIFT навіть боялися заводити розмову. Зараз про це тривають гострі дебати. Хоча, на нашу думку, тут немає про що дискутувати», – написав Кулеба у своїй статті для видання НВ.

Міністр заявив, що Україна має продуману дипломатичну стратегію протидії російській ескалації.

«Вдалося консолідувати дуже високий рівень міжнародної підтримки України. Західний демократичний світ сьогодні говорить з агресивною Росією єдиним голосом. Наші партнери відповіли тверде «ні» на всі неправомірні ультиматуми Путіна щодо України», – додав Кулеба.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати альянс на схід.