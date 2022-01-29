Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Крим.Реалії ТБ

Як Україна реанімувала кораблі після російського полону?

Як Україна реанімувала кораблі після російського полону?
Embed
Як Україна реанімувала кораблі після російського полону?

No media source currently available

0:00 0:24:45 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Думка про війну з Україною неприйнятна для Росії, заявив речник МЗС Росії Олексій Зайцев. А очільник зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров повідомив, що США у своєму листі не відповіли на головне питання, яке цікавило Росію – про нерозширення НАТО на Схід та розміщення ударних озброєнь.

Дивитись коментарі

США ознайомили Україну з цим документом, перш ніж передали його Росії. Українська сторона заперечень не мала, зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Росія розпочала масштабні навчання військово-морського флоту. Чорноморський Флот Росії у навчаннях задіяв 20 кораблів. Вони вийшли з пунктів базування у Севастополі та Новоросійську. У Криму на Ангарському полігоні навчальні стрільби проводять танкові підрозділи Південного військового округу. Кораблі Балтійського флоту провели артилерійські стрільби. У навчаннях беруть участь близько 20 кораблів, а також літаки та вертольоти морської авіації флоту. Північний Флот разом з Арктичним експедиційним угрупованням навчаються у Баренцовому морі. Задіяно 30 кораблів та підводні човни. Тренується і Тихоокеанський флот спільно з Китаєм в Аравійському морі. Вже на ходу і готові до бою. Кораблі українських ВМС – «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу» пройшли капремонт і знову в строю. 2018-го Росія захопила ці судна під час так званого «інциденту в Керченській протоці». Тоді російські кораблі таранили український буксир, а катер «Бердянськ» був обстріляний з тридцятиміліметрової гармати. У підсумку, у полоні опинилися плавзасоби та 24 українські моряки. Невідомі раніше подробиці інциденту в Чорному морі та як відремонтували кораблі? Дивіться ексклюзив «Крим.Реалії».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG