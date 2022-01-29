США ознайомили Україну з цим документом, перш ніж передали його Росії. Українська сторона заперечень не мала, зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Росія розпочала масштабні навчання військово-морського флоту. Чорноморський Флот Росії у навчаннях задіяв 20 кораблів. Вони вийшли з пунктів базування у Севастополі та Новоросійську. У Криму на Ангарському полігоні навчальні стрільби проводять танкові підрозділи Південного військового округу. Кораблі Балтійського флоту провели артилерійські стрільби. У навчаннях беруть участь близько 20 кораблів, а також літаки та вертольоти морської авіації флоту. Північний Флот разом з Арктичним експедиційним угрупованням навчаються у Баренцовому морі. Задіяно 30 кораблів та підводні човни. Тренується і Тихоокеанський флот спільно з Китаєм в Аравійському морі. Вже на ходу і готові до бою. Кораблі українських ВМС – «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу» пройшли капремонт і знову в строю. 2018-го Росія захопила ці судна під час так званого «інциденту в Керченській протоці». Тоді російські кораблі таранили український буксир, а катер «Бердянськ» був обстріляний з тридцятиміліметрової гармати. У підсумку, у полоні опинилися плавзасоби та 24 українські моряки. Невідомі раніше подробиці інциденту в Чорному морі та як відремонтували кораблі? Дивіться ексклюзив «Крим.Реалії».
Як Україна реанімувала кораблі після російського полону?
Думка про війну з Україною неприйнятна для Росії, заявив речник МЗС Росії Олексій Зайцев. А очільник зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров повідомив, що США у своєму листі не відповіли на головне питання, яке цікавило Росію – про нерозширення НАТО на Схід та розміщення ударних озброєнь.
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