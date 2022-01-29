Артилерійські підрозділи провели навчання поруч з окупованим Кримом – командування

Артилерійські підрозділи українських Збройних сил провели навчання неподалік адміністративної межі з окупованим Кримом, повідомило командування Об’єднаних сил ЗС України.

У маневрах взяли участь розрахунки гаубиць «Мста-Б». За легендою навчань, український безпілотник виявив просування ворожої бронетехніки та живої сили противника. Для їхнього знищення було направлено артилерійські підрозділи.

«Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі артилеристи удосконалили й навички з розрахунку координат цілей», – сказав командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

За його словами, українська розвідка пильно стежить за ситуацією біля Криму.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.