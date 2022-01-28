«Категорично відкидаємо»: в МЗС України відповіли на заяви угорського міністра Сійярто щодо нацменшин

У Міністерстві закордонних справ оцінли як «надумані та заполітизовані судження» заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що порушення Україною прав національних меншин, зокрема щодо угорців, обмежує можливості Угорщини надати Києву підтримку у конфлікті з Росією.

«Категорично відкидаємо твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про існування в Україні політики порушення прав національних меншин. Це надумані та заполітизовані судження. Навпаки, в нашій державі втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот. Жодних загроз для їхньої національній самобутності не існує. Ми високо цінуємо етнічне і національне розмаїття українського суспільства. Ба більше, впродовж останніх років українська влада демонструє максимальну відкритість до діалогу у питанні національних спільнот, зокрема угорської, через відвертий і конструктивний діалог з Угорщиною на різних рівнях», – сказав у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

У МЗС нагадали, що за ініціативи української сторони в лютому 2021 року було створено спільну робочу групу з питань освіти, в рамках якої відбувається ефективна і результативна співпраця.

«Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії», – сказав Ніколенко.

Він наголосив, що «без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом».

Напередодні міністр закордонних справ Петер Сійярто в інтерв’ю виданню Magyar Nemzet заявив про буцімто порушення в Україні прав нацменшин, і «якщо українці не відступлять від цієї політики, це серйозно обмежить можливості уряду Угорщини надавати будь-яку підтримку Україні, в тому числі у разі конфлікту». Сійярто сказав, що передав таку позицію партнерам по ЄС і НАТО.

Угорщина тривалий час блокує інтеграцію України в НАТО через мовний закон, ухвалений Верховною Радою восени 2017 року.

Закон передбачає, що діти, які живуть в Україні і чия мова належить до мов ЄС, зможуть повністю навчатися своєю мовою лише у початковій школі, поряд із ґрунтовним вивченням державної мови. А починаючи з п’ятого класу в них постійно збільшуватиметься відсоток предметів державною мовою.