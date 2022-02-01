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Зеленський у Верховній Раді підписав указ про «перехід України на професійну армію»

Володимир Зеленський підписав документ під час виступу в парламенті

Президент Володимир Зеленський анонсував указ «Про підвищення обороноздатності та привабливості військової служби». Він підписав його під час свого виступу у Верховній Раді на честь початку сьомої сесії парламенту дев’ятого скликання.

Як пояснив Зеленський, указ спрямований на захист «тих, хто захищає нас». За його словами, документ передбачає:

  • збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат (мінімальна зарплата з початку 2022-го становить 6,5 тисячі гривень)
  • перехід України до «засад професійної армії»
  • збільшення терміну дії контрактів
  • розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей
  • систему кар’єрного росту офіцерів
  • збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад ЗСУ

«Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ – це не тому, що скоро війна, це я кажу для всіх. Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир в Україні. Цей указ я з радістю у вашій присутності підписую», – прокоментував Зеленський.

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На сайті Офісу президента документ наразі не оприлюднений.

В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

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Як Україна зможе відбити напад Росії?

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