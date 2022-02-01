Зеленський у Верховній Раді підписав указ про «перехід України на професійну армію»

Президент Володимир Зеленський анонсував указ «Про підвищення обороноздатності та привабливості військової служби». Він підписав його під час свого виступу у Верховній Раді на честь початку сьомої сесії парламенту дев’ятого скликання.

Як пояснив Зеленський, указ спрямований на захист «тих, хто захищає нас». За його словами, документ передбачає:

збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат (мінімальна зарплата з початку 2022-го становить 6,5 тисячі гривень)

перехід України до «засад професійної армії»

збільшення терміну дії контрактів

розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей

систему кар’єрного росту офіцерів

збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад ЗСУ

«Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ – це не тому, що скоро війна, це я кажу для всіх. Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир в Україні. Цей указ я з радістю у вашій присутності підписую», – прокоментував Зеленський.

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На сайті Офісу президента документ наразі не оприлюднений.

В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.