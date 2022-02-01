Зеленський у Верховній Раді підписав указ про «перехід України на професійну армію»

Президент Володимир Зеленський анонсував указ «Про підвищення обороноздатності та привабливості військової служби». Він підписав його під час свого виступу у Верховній Раді на честь початку сьомої сесії парламенту дев’ятого скликання.
Як пояснив Зеленський, указ спрямований на захист «тих, хто захищає нас». За його словами, документ передбачає:
- збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат (мінімальна зарплата з початку 2022-го становить 6,5 тисячі гривень)
- перехід України до «засад професійної армії»
- збільшення терміну дії контрактів
- розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей
- систему кар’єрного росту офіцерів
- збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад ЗСУ
«Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ – це не тому, що скоро війна, це я кажу для всіх. Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир в Україні. Цей указ я з радістю у вашій присутності підписую», – прокоментував Зеленський.
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На сайті Офісу президента документ наразі не оприлюднений.
В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.
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