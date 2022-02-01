На засіданні Радбезу ООН, скликаному Москвою, Україна вкаже на невиконання Росією своїх зобов’язань – МЗС

Україна скористається нагодою брифінгу Ради безпеки ООН 17 лютого, щоб представити факти невиконання Росією власних зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 1 лютого.

Таким чином він прокоментував засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося напередодні.

«На жаль, російська дипломатія вчергове продемонструвала своє зневажливе ставлення до інституту міжнародних відносин. Розглядаємо вихід постійного представника Росії із зали до завершення засідання не лише неповагою до обговорюваного питання, але й спробою підірвати авторитет Ради безпеки як ключового органу, покликаного реагувати на загрози міжнародному миру та безпеці», – заявив він.

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Ніколенко додав, що Україна працює над посиленням ролі ООН у «нейтралізації російських загроз».

«У лютому ми плануємо скликати дебати Генеральної асамблеї ООН, аби обговорити за участі широкого кола держав ситуацію на тимчасово окупованих територіях», – сказав речник.

Він нагадав, що щороку на основі, поміж іншого, таких обговорень Генеральна асамблея ухвалює дві резолюції: щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму та про проблему мілітаризації Кримського півострова і частин Чорного і Азовського морів.

«Що стосується оголошених вчора Росією намірів щодо проведення 17 лютого брифінгу Ради безпеки з питання виконання Мінського комплексу заходів, то Україна разом із партнерами використає цю нагоду, аби представити міжнародній спільноті факти невиконання РФ своїх зобов’язань у рамках мирного врегулювання збройного конфлікту», – додав Ніколенко.

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На засіданні Ради безпеки ООН 31 січня обговорили загрози, які постали перед Україною у зв’язку із концентрацією російських військ уздовж українських кордонів.

Зі свого боку, Росія запропонувала провести засідання Ради безпеки ООН, присвячене ситуації в Україні, зокрема, щодо комплексу заходів із виконання Мінських угод, 17 лютого.