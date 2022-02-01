Зеленський доручив уряду розробити альтернативу призову до армії

Указ президента Володимира Зеленського про зміцнення обороноздатності містить доручення до Кабінету міністрів розробити законопроєкт, який може передбачати відмову від призову до армії. Про це йдеться в тексті документу, оприлюдненого 1 лютого.

Поміж іншого, указом Зеленський доручив уряду внести до Верховної Ради законопроєкти про:

поступове підвищення грошового забезпечення військових у відповідності до попереднього указу від 30 грудня 2021 року

поетапне збільшення чисельності Збройних Сил з 2022 по 2025 роки на 100 тисяч осіб

«запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року»

Також указ передбачає, що Міністерство оборони повинно розробити концепцію поступового переходу до формування ЗСУ «на професійній основі». Це означає, поміж іншого, збільшення термінів дії контрактів, спеціальну підготовку військових, які уклали довготермінові контракти, та збільшення грошового забезпечення.

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Зеленський також доручив Міноборони прискорити забезпечення військових житлом та створити систему «кар’єрного росту військовослужбовців ЗСУ, побудовану на рейтинговій оцінці».

Указ набув чинності з моменту оприлюднення.

Президент підписав документ під час виступу у Верховній Раді 1 лютого.