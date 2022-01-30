Військовий поранений через обстріл на Донбасі – штаб ООС

Російські гібридні війська протягом дня 30 січня порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом, внаслідок обстрілу поранений український військовий, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

За інформацією українських військових, вогонь вівся зі станкових протитанкових гранатометів в напрямку Станиці Луганської.

«Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості», – ідеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході «бойової обстановки» загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.