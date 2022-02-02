«Це не ми напали» – Кулеба про виконання Мінських угод Україною

Україна не переглядатиме свої зобов’язання щодо виконання Мінських угод, адже свою частину зобов’язань досі не виконала Росія, сказав 2 лютого на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Коли йдеться про імплементацію Мінських домовленостей, мені здається, питання варто ставити інакше: коли нарешті Росія почне виконувати Мінські домовленості? Чому ми постійно чуємо меседжі про те, що Україна має щось зробити [для імплементації Мінська]? Це не ми напали», – сказав міністр.

Кулеба додав, що це саме Росія блокує роботу Тристоронньої контактної групи, а також відмовляється проводити зустрічі у «нормандському форматі» на рівні лідерів держав.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн «нормандського формату» (Німеччини, Франції, України, Росії) 26 січня в Парижі заявив, що ці переговори можна вважати «реанімацією «нормандського формату».

Тим часом, заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який представляв Москву на переговорах, назвав зустріч «непростою» і заявив, що її основною метою була «інвентаризація різних прочитань Мінських угод». Він додав, що сторони домовилися провести внутрішньодержавні консультації і знову зустрітися в Берліні.

Чотиристоронні мирні переговори в «нормандському форматі» спрямовані на те, щоб покласти край війні на сході України між українськими урядовими військами та російськими гібридними силами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином.

У «нормандському форматі» час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але вони теж практично не дають конкретних результатів.