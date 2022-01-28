Блінкен заявив про «способи рухатися далі» у врегулюванні конфлікту на Донбасі у відповідності до Мінських угод

Мінські угоди залишаються найкращим способом вирішення конфлікту на Донбасі, наголосив у інтерв’ю Радіо Свобода, проведеному через Skype із Вашингтона, держсекретар США Ентоні Блінкен.

«І це найкращий засіб, за допомогою якого впоратися з цим (конфліктом – ред.) дипломатично, щоб у кінцевому підсумку повернути контроль України за кордонами на сході, а також переконатися, що життя людей на Донбасі може рухатися вперед. Воно було перервано, порушено і стало гіршим з початку конфлікту – відтоді, як Росія ввійшла і дестабілізувала всю ту територію в 2014 році», – сказав Блінкен.

Але Мінські угоди потрібно виконувати сумлінно, зазначив держсекретар США.

«Якщо повернутися назад і подивитись, що вимагалося як від Росії, так і від України згідно з Мінськими угодами, я вважаю справедливим сказати, що хоча жодна зі сторін не виконала всього і не почала виконувати все, що потрібно, Росія, безумовно, відмовилася від своїх зобов’язань у значно більшій мірі, ніж Україна. Вона не реалізувала майже нічого, що вимагається від неї в угодах. Тож, я думаю, що є способи рухатися далі. Я вважаю, що «нормандський формат» залишається хорошим, коли Франція та Німеччина збираються та садять за стіл переговорів Росію та Україну. Але, зрештою, ми не можемо змусити росіян сумлінно виконувати угоду. Вони самі вирішують, чи робити це», – сказав Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що США всіляко готові сприяти у врегулюванні конфлікту на Донбасі: «Якщо вони готові це зробити, ми повністю готові підтримати ці зусилля, сприяти їм, допомогти рухатися далі, якщо це буде корисно. Гадаю, що правильно буде спробувати рухатися вперед».

26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів країн «нормандського формату» (Німеччини, Франції, України, Росії). Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ці переговори можна вважати «реанімацією «нормандського формату». Перед тим президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох лідерів «нормандського формату» для встановлення миру на Донбасі.

Чотиристоронні мирні переговори в «нормандському форматі» спрямовані на те, щоб покласти край війні на сході України між українськими урядовими військами та російськими гібридними силами.