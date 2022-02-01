Кулеба розповів про «малий альянс» України, Польщі та Великої Британії

Україна планує створити новий «малий альянс» із Польщею та Великою Британією, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 1 лютого.

За його словами, Київ ініціював новий формат тристоронньої співпраці в жовтні 2021 року.

«Цей новий формат є частиною нашої стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Окрема увага приділена їм і в Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні», – пояснив міністр.

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Він нагадав про інші формати міжнародної співпраці на кшталт Асоційованого тріо з Грузією та Молдовою, Люблінського трикутника з Польщею й Литвою, «Квадриги» з Туреччиною.

За словами Кулеби, формат співпраці з Польщею та Великою Британією обумовлений не географією, а «спільними принципами».

«Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку Росії, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом», – вважає голова МЗС.

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Він уточнив, що офіційно про створення нового формату планували оголосити завтра під час візиту голови британського МЗС Ліз Трасс до Києва, проте представниця Лондона захворіла на COVID-19.

«Ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат», – заявив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський анонсував «новий формат політичної співпраці між Україною, Британією та Польщею» під час виступу у Верховній Раді 1 лютого.