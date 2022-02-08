Макрон заявив, що Зеленський відкликав «закон, який не відповідав Мінським угодам»

Президент України Володимир Зеленський відкликав закон, який нібито не відповідав Мінським домовленостям – про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції з російським колегою Володимиром Путіним у Москві.

Під час виступу Макрон прокоментував зустріч радників «нормандського формату» і заявив, що Зеленський нібито відкликав законопроєкт на виконання своїх зобов’язань у цьому форматі.

«Хочу привітати зусилля президента Зеленського, тобто конкретні зобов’язання, які він узяв на себе в рамках цього формату. Йдеться про відкликання закону, який не відповідав Мінським угодам… Цей закон був відкликаний зі ініціативою президента Зеленського», – сказав президент Франції.

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Він не уточнив назву документу, проте останнім часом з Верховної Ради відкликали лише один проєкт закону – «Про засади державної політики перехідного періоду». Про його відкликання повідомив Кабінет міністрів 25 січня, пояснивши це необхідністю доопрацювати текст у відповідності до рекомендації Венеційської комісії.

У Офісі президента на запит Радіо Свобода наразі не стали коментувати заяву Макрона.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак раніше заперечував, що відкликання документу було пов’язано з «нормандським» форматом.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон вирушає до Києва 8 лютого після переговорів у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.