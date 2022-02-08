Зеленський відповів на слова Путіна «терпи, моя красуне»

Президент України Володимир Зеленський назвав «перебором» заяву російського президента Володимира Путіна стосовно виконання Києвом Мінських угод.

«Щодо Мінських угод… «подобається – не подобається, терпи, моя красуне». Тут звісно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом Росії: Україна – справді красуня, а ось щодо «моя», мені здається, це вже перебір невеликий», – сказав Зеленський на спільній пресконференції із президентом Франції Емманюелем Макроном 8 лютого в Києві.

«А щодо «терпи, моя красуне», я в цілому вважаю, що Україна – дуже терпляча, бо це мудрість. Я думаю, що це важливо не лише для України, а для всієї Європи. І дуже важливо для росіян, бо від нашого терпіння залежить ескалація, ескалація з іншого боку. Ми захищаємо свою країну. Ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації, коли ми не відповідаємо на провокації, а поводимо себе дуже гідно. Тому у терпінні, мені здається, мудрість», – додав Зеленський.

7 лютого президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції заявив, що президенту України не подобається жоден пункт Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі. «Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати», – сказав він.