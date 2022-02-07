Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

На східному фронті України без змін – фоторепортаж

Фото:Amos Chapple (RFE/RL)

У південно-східному українському портовому місті Маріуполь життя триває, як зазвичай, незважаючи на те, що місцеві жителі кажуть, що можливість нового вторгнення Росії дуже реальні.

Двоє юних маріупольців 6 лютого влаштували імпровізований пікнік під стелою «Любов»
Двоє юних маріупольців 6 лютого влаштували імпровізований пікнік під стелою «Любов»

МАРІУПОЛЬ – Маріуполь, прибережне місто на південному сході України, розташоване приблизно за 20 кілометрів від лінії зіткнення між українськими військовими та російськими гібридними силами.

Чоловік перебігає дорогу перед маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча у похмурий пополудень, 4 лютого 2022 року
Чоловік перебігає дорогу перед маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча у похмурий пополудень, 4 лютого 2022 року

Великі радянські металургійні заводи Маріуполя та його позиція, як воріт до окупованого Кримського півострова, роблять місто очевидною мішенню у випадку нового, масштабного вторгнення Росії в Україну.

Люди гуляють Маріуполем у ранкову заметіль, 6 лютого 2022 року
Люди гуляють Маріуполем у ранкову заметіль, 6 лютого 2022 року

Після майже восьми років протистояння з російськими гібридними силами війна, яку чутно і в межах Маріуполя, стала чимось на зразок погоди для місцевих жителів – темою для обговорення, але не особливого занепокоєння.

Кіт місцевого подружжя Андрія та Мари проходить між бетонними блоками, які мають перешкодити можливій висадці російського військового десанту біля маріупольського порту, 6 лютого 2022 року
Кіт місцевого подружжя Андрія та Мари проходить між бетонними блоками, які мають перешкодити можливій висадці російського військового десанту біля маріупольського порту, 6 лютого 2022 року

Андрій каже, що розмови про вторгнення не надто турбують місцевих жителів, хоча він особисто вважає, що можливість цього – 50x50: «Ми сподіваємося, що все вирішиться мирним шляхом».

«Ця війна нікому не потрібна, — каже він, маючи на увазі конфлікт із російськими гібридними силами, — особливо тому, що з ким ми воюємо? У нас є родичі там [у районах, які контролюються бойовиками], і родичі тут… На даний момент.., люди вмирають без причини».

Урок на штучній лижній гірці «Аляска» в Маріуполі, 6 лютого. На задньому плані – ділянка металургійного комбінату Ілліча
Урок на штучній лижній гірці «Аляска» в Маріуполі, 6 лютого. На задньому плані – ділянка металургійного комбінату Ілліча

На сайтах місцевих новин повідомлення про інциденти на передовій чергуються з новинами про замерзання Азовського моря та іншими повсякденними історіями. Місцевих жителів попередили, щб не кидати їжу чайкам на лід, це може виманити на небезпечну поверхню собак.

Імпровізована барикада з прапорами України та української армії, які майорять на одному зі службових входів на металургійний завод «Азовсталь», 6 лютого
Імпровізована барикада з прапорами України та української армії, які майорять на одному зі службових входів на металургійний завод «Азовсталь», 6 лютого

Маріуполь досі зберігає шрами та меморіали хаотичного насильства, яке охопило місто в 2014 році, коли частина східної України балансувала на межі між територією, підконтрольною уряду України, та територією, яку зараз контролюють російські гібридні сили.

Мурал на житловому будинку на центральному Маріупольському проспекті – проспекті Миру
Мурал на житловому будинку на центральному Маріупольському проспекті – проспекті Миру

На муралі зображена Мілана Абдурашитова, дівчинка, якій було 3 роки, коли в січні 2015 року по ринку в Маріуполі вдарив шквал ракет, випущених російськими гібридними силами. Серед 31 людини, які загинули під час ракетного удару, була мати Мілани. Дівчинка отримала важкі травми, їй ампутували одну ногу. Зараз Мілана живе з бабусею в Києві.

Сліди від куль на будівлі колишнього управління тодішньої міліції в Маріуполі
Сліди від куль на будівлі колишнього управління тодішньої міліції в Маріуполі

Подробиці того, що саме сталося всередині будівлі міліції на фото вище в травні 2014 року, залишаються неясними. Але, за словами людей, яких цитує The Guardian, бойовики російських гібридних сил намагалися захопити управління міліції. Коли правоохоронці, які перебували всередині будівлі, викликали підтримку, українські військові почали штурмувати будівлю, убивши кількох людей всередині. На ній досі залишаються сліди від стрілянини.

Вказівник у Маріуполі вказує напрямок на Донецьк
Вказівник у Маріуполі вказує напрямок на Донецьк

Насправді, знак вище вказує дорогу, яка закінчується низкою блокпостів українських військових, і, врешті, переходить у лінію фронту між російськими гібридними силами та військовослужбовцями України. Донецьк є одним із двох великих міст, які зараз є окупованими.

Чоловік виходить із магазину в центрі Маріуполя, де спеціалізуються на вишневій наливці, 6 лютого
Чоловік виходить із магазину в центрі Маріуполя, де спеціалізуються на вишневій наливці, 6 лютого

Місцевий готельєр сказав Радіо Свобода, що, хоча багато людей мають родичів і друзів по обидві сторони протистояння, йому сказали, що вести бізнес на територіях, які перебувають під контролем бойовиків російських гібридних сил, як от Донецьк, «майже неможливо» без зв’язків чи хабарів.

Мозаїка радянських часів на набережній Маріуполя
Мозаїка радянських часів на набережній Маріуполя

Молодий готельєр, який керує популярним гостьовим будинком у центрі Маріуполя, каже, що хоча корупція на високому рівні залишається проблемою на підконтрольній уряду українській території Донеччини, малі підприємства в Маріуполі, як його, можуть працювати вільно.

Знімальна група China Global Television Network знімає прямий репортаж із центру Маріуполя, 6 лютого
Знімальна група China Global Television Network знімає прямий репортаж із центру Маріуполя, 6 лютого

Для багатьох місцевих жителів Маріуполя єдиною ознакою чогось незвичайного є перебування іноземних журналістів, які очікують можливого нового вторгнення Росії. Команда новин CGTN вище привернула увагу до себе невеликої групи глядачів, деякі з них робили селфі під час прямої трансляції.

Люди гуляють уздовж засніженого узбережжя Азовського моря в Маріуполі, 6 лютого
Люди гуляють уздовж засніженого узбережжя Азовського моря в Маріуполі, 6 лютого

Новий раунд переговорів між Заходом і Росією щодо напруженості довкола України почалися 7 лютого, коли президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Незважаючи на те, що переговори на високому рівні щодо України продовжують домінувати в міжнародних заголовках, місцеві жителі Маріуполя, які звикли до збройного конфлікту, а також до зростання та спаду геополітичної напруженості, живуть переважно звичним життям.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG