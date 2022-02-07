На східному фронті України без змін – фоторепортаж

У південно-східному українському портовому місті Маріуполь життя триває, як зазвичай, незважаючи на те, що місцеві жителі кажуть, що можливість нового вторгнення Росії дуже реальні.

МАРІУПОЛЬ – Маріуполь, прибережне місто на південному сході України, розташоване приблизно за 20 кілометрів від лінії зіткнення між українськими військовими та російськими гібридними силами.

Великі радянські металургійні заводи Маріуполя та його позиція, як воріт до окупованого Кримського півострова, роблять місто очевидною мішенню у випадку нового, масштабного вторгнення Росії в Україну.

Після майже восьми років протистояння з російськими гібридними силами війна, яку чутно і в межах Маріуполя, стала чимось на зразок погоди для місцевих жителів – темою для обговорення, але не особливого занепокоєння.

Андрій каже, що розмови про вторгнення не надто турбують місцевих жителів, хоча він особисто вважає, що можливість цього – 50x50: «Ми сподіваємося, що все вирішиться мирним шляхом». «Ця війна нікому не потрібна, — каже він, маючи на увазі конфлікт із російськими гібридними силами, — особливо тому, що з ким ми воюємо? У нас є родичі там [у районах, які контролюються бойовиками], і родичі тут… На даний момент.., люди вмирають без причини».

На сайтах місцевих новин повідомлення про інциденти на передовій чергуються з новинами про замерзання Азовського моря та іншими повсякденними історіями. Місцевих жителів попередили, щб не кидати їжу чайкам на лід, це може виманити на небезпечну поверхню собак.

Маріуполь досі зберігає шрами та меморіали хаотичного насильства, яке охопило місто в 2014 році, коли частина східної України балансувала на межі між територією, підконтрольною уряду України, та територією, яку зараз контролюють російські гібридні сили.

На муралі зображена Мілана Абдурашитова, дівчинка, якій було 3 роки, коли в січні 2015 року по ринку в Маріуполі вдарив шквал ракет, випущених російськими гібридними силами. Серед 31 людини, які загинули під час ракетного удару, була мати Мілани. Дівчинка отримала важкі травми, їй ампутували одну ногу. Зараз Мілана живе з бабусею в Києві.

Подробиці того, що саме сталося всередині будівлі міліції на фото вище в травні 2014 року, залишаються неясними. Але, за словами людей, яких цитує The Guardian, бойовики російських гібридних сил намагалися захопити управління міліції. Коли правоохоронці, які перебували всередині будівлі, викликали підтримку, українські військові почали штурмувати будівлю, убивши кількох людей всередині. На ній досі залишаються сліди від стрілянини.

Насправді, знак вище вказує дорогу, яка закінчується низкою блокпостів українських військових, і, врешті, переходить у лінію фронту між російськими гібридними силами та військовослужбовцями України. Донецьк є одним із двох великих міст, які зараз є окупованими.

Місцевий готельєр сказав Радіо Свобода, що, хоча багато людей мають родичів і друзів по обидві сторони протистояння, йому сказали, що вести бізнес на територіях, які перебувають під контролем бойовиків російських гібридних сил, як от Донецьк, «майже неможливо» без зв’язків чи хабарів.

Молодий готельєр, який керує популярним гостьовим будинком у центрі Маріуполя, каже, що хоча корупція на високому рівні залишається проблемою на підконтрольній уряду українській території Донеччини, малі підприємства в Маріуполі, як його, можуть працювати вільно.

Для багатьох місцевих жителів Маріуполя єдиною ознакою чогось незвичайного є перебування іноземних журналістів, які очікують можливого нового вторгнення Росії. Команда новин CGTN вище привернула увагу до себе невеликої групи глядачів, деякі з них робили селфі під час прямої трансляції.