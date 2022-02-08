Атомні станції на повній потужності свідчать про вразливість енергетики України на тлі тиску Росії

КИЇВ – Із 30 січня в Україні всі 15 атомних реакторів підключили електроенергію, що ознаменувало найдовший такий відрізок повного використання в історії країни, що постраждала від Чорнобильської катастрофи в радянські часи.

І це навряд чи є приводом радіти.

Скоріш, це – відображення поточної енергетичної кризи в країні, викликаної поєднанням зростання світових цін на природний газ і вугілля, ворожих відносин з Росією та недалекоглядної внутрішньої політики.

Українські АЕС історично виробляли більшу частину електроенергії країни, особливо взимку.

Але вони завжди мали певну резервну потужність на випадок, якщо інші джерела, наприклад, старі вугільні генератори країни, будуть відключені для ремонту на тривалий період часу.

Але не зараз.

Оскільки атомні електростанції працюють на повну потужність, Україна сподівається пройти решту опалювального сезону без необхідності закуповувати значну кількість дорогого газу та вугілля, що посилило би тиск на й так недостатній державний бюджет.

Очікується, що ціни на ці товари поступово знижуватимуться у зв’язку зі зменшенням холодів наприкінці березня або на початку квітня, повідомив керівник київської організації «Бюро комплексного аналізу та прогнозів» Сергій Дяченко.

Оскільки температура поки що відносно тепла, зима була на боці України.

Однак, Росія, ні.

Москва скоротила постачання енергоносіїв Україні, оскільки вона оточує країну з трьох сторін військами та зброєю, що, як побоюються на Заході, може стати прелюдією до нового вторгнення.

Якщо вам проб'є колесо, і у вас не буде запаски, матимете проблеми

Аналітики кажуть, що будь-який саботаж з боку Москви може призвести до повного відключення електроенергії в Україні та скорочення залежної від енергетики важкої промисловості, що потенційно дестабілізує країну.

Андріан Прокіп, енергетичний аналітик організації «Український інститут майбутнього», порівняв поточну енергетику України з автомобілем у тривалій дорозі без резервної шини в багажнику.

«Якщо вам проб'є колесо, і у вас не буде запаски, матимете проблеми», – сказав він.

Саме з такою ситуацією зіткнулася Україна наприкінці минулого місяця, коли через технічні проблеми майже на два дні довелося відключити два атомні реактори.

Як це регулярно робилося в таких випадках у минулому, Україна звернулася до Білорусі для екстреного імпорту.

Україна все ще підключена до електромережі, яку спільно використовують Росія та Білорусь, і може звернутися до них за негайними поставками у разі дефіциту.

Підключення запасних атомних потужностей може тривати близько доби.

Ця залежність від Білорусі та Росії зараз є серйозною проблемою на тлі напружених відносин з обома цими сусідами. Вони є близькими військовими союзниками і посилили зв’язки після спірних президентських виборів 2020 року в Білорусі та жорстокого придушення інакомислення, і це ще більше ізолювало білоруського автократа Олександра Лукашенка від Заходу.

Наразі Росія має понад сто тисяч боєздатних військ біля кордонів України, деякі з них безпосередньо біля кордону України з Білоруссю. Посилаючись на дані розвідки, представники США заявили, що Росія планує можливе нове вторгнення через вісім років після того, як вона захопила Крим і розпалила збройний конфлікт на сході країни, де війна, яка все ще триває, забрала життя понад 13 тисяч людей з 2014 року.

Росія в жовтні скасувала енергетичний аукціон, у секторі почалася криза, і деякі аналітики розцінили цей крок як спробу тиску на Україну, яка мала намір придбати електроенергію під час торгів.

Немає жодної гарантії, що Білорусь продовжить продавати Україні електроенергію в умовах надзвичайної ситуації, сказав Володимир Омельченко, керівник енергетичних програм Центру Разумкова. Лукашенко загострив свою риторику щодо України.

Український уряд публічно применшує імовірність енергетичної кризи, оскільки відчуває загрозу можливого вторгнення. За результатами засідання РНБО 25 січня заступник голови Офісу президента Володимира Зеленського Ростислав Шурма заявив, що нинішній стан енергетичної галузі є «абсолютно стабільним і абсолютно контрольованим».

Ні грошей, ні вугілля

З 2014 року Україна в середньому близько 30–40 відсотків своїх потреб в електроенергії задовольняла завдяки вугіллю.

Цієї зими цей показник знизився до 24% на тлі дефіциту вугілля, що, як стверджують деякі аналітики, спричинило потребу в більшій продукції на атомних станціях.

За словами Омельченка, український уряд торік обмежив ціни на електроенергію, зменшивши прибутки дорогих вугільних електростанцій та обмеживши їхні можливості запасатися паливом перед зимовим сезоном.

Тим часом ціни на природний газ в Європі почали зростати на тлі обмеженого постачання. Оскільки економіки відновилися в 2021 році після зупинок, спричинених пандемією, це змусило електростанції по всьому континенту запастися вугіллям як дешевшою альтернативою.

Це, у свою чергу, підвищило ціни на вугілля. Що ще гірше, Росія в листопаді припинила експорт вугілля в Україну, змусивши її імпортувати з-за кордону за надзвичайно високими цінами.

Через дефіцит вугілля в Україні, цієї зими тимчасово припинили роботу 19 теплових енергоблоків. Дефіцит може змусити Україну виробляти більше електроенергії з газу, особливо якщо деякі атомні електростанції будуть вимкнені на тривалий період.

Європейський зв'язок

Пізніше цього місяця Україна має намір тимчасово відключити свою енергосистему від мережі з Росією та Білоруссю щонайменше на три дні, оскільки вона тестує майбутнє підключення до європейської мережі.

Україна планує повністю підключитися до європейської електромережі наступного року, інтегрувати свою економіку в систему Європейського союзу та зменшити залежність від Росії.

Прокіп зазначив, що це становить певну короткострокову небезпеку для України.

«Є ризик, що Росія спробує відкласти повторне підключення або, може, відмовиться. У такому випадку українській енергосистемі доведеться працювати без можливості імпортувати поставки», – сказав він.

За його словами, останній імпорт електроенергії з Білорусі склав еквівалент одного великого атомного реактора.

Однак побоювання щодо того, що Росія не постачатиме паливо на теплову електростанцію, розташовану на підконтрольній українській владі частині східної Луганської області, поки що не виправдалися.

Луганське підприємство у звичний час працювало на вугіллі, яке завозили лише залізницею з частини області, яка нині опиналася під контролем російських гібридних сил. Воно також може працювати на дорожчому природному газі, що постачається з території, контрольованої українським урядом.

Деякі аналітики вважають, що Росія може відмовитися від поставок вугілля на станцію, щоб зменшити запаси природного газу України.

Росія в січні відправила вугілля, яке може протримати станцію ще місяць.

Дорогий газ

Україна споживає близько 30 мільярдів кубометрів природного газу на рік – в основному для опалення та промислових цілей, хоча невелика частина використовується для виробництва електроенергії.

Країна виробляє близько двох третин загальної потреби в природному газі, решту імпортує.

На відміну від ситуації з вугіллям, Україна створила значні запаси природного газу до опалювального сезону 2021–2022 років.

Тим не менш, аналітики кажуть, що вона може бути змушена купувати більше, якщо настане тривале похолодання та дефіцит електроенергії, викликаний відсутністю імпорту вугілля, технічними проблемами або саботажем.

У разі дефіциту електроенергії Україна може використати свої запаси газу для виробництва додаткової електроенергії.

Тим не менш, країна сподівається не занурюватися в свій гаманець на природний газ цієї зими, оскільки ціни коливаються поблизу рекордно високих рівнів.

За оцінками аналітиків, вартість імпорту додаткового одного мільярда кубометрів коштуватиме понад мільярд доларів США.

Нарощування сил російської армії біля українських кордонів підвищило вартість запозичення Україною та фактично відірвало її від ринків облігацій, що ускладнило для країни фінансувати витрати.

Якщо їй вдасться дожити до кінця березня без імпорту природного газу і не буде великого військового наступу, це може стати плавним планеруванням, сказав Прокіп.

За його словами, до цього часу внутрішній попит на природний газ впаде до рівня внутрішнього видобутку.

Євген Солонина з Києва і Тодд Прінс із Вашингтону