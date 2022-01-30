«Енергоатом» заявляє, що вперше запустив одночасно усі 15 енергоблоків АЕС

Державне підприємство «Енергоатом» повідомило, що вранці 30 січня під’єднало до енергосистеми енергоблок №4 Рівненської АЕС і таким чином запустило в роботу всі наявні 15 енергоблоків – «вперше в історії атомної енергетики України».

«О 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту і перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності. Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі», – йдеться в повідомленні.

«Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП «НАЕК «Енергоатом» працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно», – наголосили у компанії.

В «Енергоатомі» додали, що з грудня 2021 року компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15, «забезпечуючи стабільне проходження осінньо-зимового періоду».

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків.

За повідомленням на сайті НАЕК, «Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.

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