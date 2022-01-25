Запорізька АЕС повідомила про відключення одного з енергоблоків

Енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції вимкнули для усунення газової нещільності турбогенератора. Про це АЕС повідомила 25 січня.

«За планом, роботи триватимуть до 07:00 27 січня 2022 року, після чого енергоблок буде підключено до енергомережі. Попередня оцінка рівня експлуатаційної події за шкалою INES: нижче шкали/рівень «0», – йдеться в повідомленні.

Наразі працюють п’ять енергоблоків Запорізької АЕС, сумарна потужність генераторів – 4 770 мегаватт.

Бурштинська теплоелектростанція повідомила раніше 25 січня про переключення енергоблоків 8 і 9 з Бурштинського енергоострова на Об’єднану енергетичну систему України.

Це пояснили виведенням із експлуатації енергоблоку ЗАЕС та ще одного енергоблоку Хмельницької АЕС.