Україна виплатила борги компанії Ахметова, що може свідчити про «перемир’я» із Зеленським

Україна виплатила понад 100 мільйонів доларів боргу компанії, яка належить Рінату Ахметову, найбагатшій людині країни, що є можливою ознакою ослаблення напруженості між олігархом та президентом.

Україна, зокрема, завершила виплату майже 3 мільярдів гривень (106 мільйонів доларів), які вона заборгувала ДТЕК Ахемтова за електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел в 2020 році, йдеться у повідомленні компанії від 24 січня.

«Погашення боргу було одним з основних зобов’язань уряду в рамках меморандуму з інвесторами про добровільне зниження «зелених» тарифів в червні 2020 року. Однак неврегульованим залишається питання заборгованості перед виробниками за 2021 рік. Рівень розрахунків за минулий рік близько 85%», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго», державна компанія з транспортування електроенергії, минулого року залучила кілька сотень мільйонів доларів за рахунок продажу облігацій, щоб сплатити борг перед національним сектором відновлюваної енергетики.

Уряд повернув гроші всім компаніям, крім ДПЕК, яка звинуватила уряд у дискримінації та пригрозила подати до суду.

Невиплата ДПЕК сталася на тлі повідомлень про зростання напруженість між президентом України Володимиром Зеленським та Рігатом Ахметовим з цілої низки питань, включаючи ціни на енергоносії, висвітлення інформації у ЗМІ та нові обмеження для впливових бізнесменів.

Ахемтов, статки якого Forbes оцінює приблизно в 7 мільярдів доларів, володіє значною часткою української економіки, включаючи металургійні та електростанції, вугільні шахти, банки та медіаактиви.

Минулого року Зеленський провів через парламент законопроєкт під назвою «антиолігархічний закон», який зобов’яже осіб, визнаних магнатами, продавати свої медіаактиви або утримуватись від політичної діяльності.

Ахметов висловив свою критику законопроєкту та назвав себе «інвестором», а не олігархом.

Незабаром після того, як законопроєкт був ухвалений парламентом, телеканал Ахметова посилив критику Зеленського. Ахметов заперечував, що впливає на програми свого телеканалу.

Суперечка між президентом та олігархом стурбувала деяких аналітиків на Заході, оскільки Росія зосередила війська на кордоні з Україною – у США припустили, що це може стати приводом для вторгнення.

Зеленський наприкінці листопада минулого року заявив, що розвідувальна служба розкрила плани групи російських та українських оперативників організувати державний переворот. Він казав, що змовники у нібито перехоплених українською розвідкою розмовах згадували Ахметова.

Ахметов категорично заперечував будь-який зв’язок із змовою, назвавши це «брехнею».

Раніше цього місяця в оточенні Зеленського заявили, що обидві сторони прагнуть послабити напруженість.