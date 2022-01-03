Статки Ахметова торік зросли більш ніж наполовину – Bloomberg

В українського олігарха Ріната Ахметова загальна сума статків за минулий 2021 рік збільшилась на 4,14 мільярда доларів або на 55% – до 11,7 мільярда доларів, йдеться в індексі мільярдерів Bloomberg.

Згідно з повідомленням, Ахметов єдиний у рейтингу українець, в нього 190-те місце зсеред 500 мільярдерів світу.

Лідерами рейтингу стали американці: власник Tesla Ілон Маск (270 млрд дол), власник Amazon Джеф Безос (192 млрд дол) та француз, власник групи Louis Vuitton Бернар Арно (178 млрд дол).

Також в рейтинг потрапили 10 росіян, найбагатший з них – власник «Новатек» Леонід Міхельсон з понад 32 млрд дол.

Індекс мільярдерів (BBI) – рейтинг найбагатших людей світу, який оновлюються наприкінці кожного торгового дня в Нью-Йорку.