Нове керівництво компанії «Енергоатом», призначене за президентства Володимира Зеленського, у грудні 2020 року таємно і без тендеру залучило нового приватного підрядника для добудови Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі, якому з того часу перерахувало щонайменше 1 мільярд 145 мільйонів гривень, хоча публічно чиновники в той період заявляли, що об’єкт готовий «майже на 100%» і залишається лише «висіяти траву».

Дані про те, на що саме пішли ці гроші, ніде не публікуються, оскільки контракт із новим підрядником ТОВ «БК КБР» засекречений, в чому знайшли порушення державні аудитори. Про це йдеться у розслідуванні «Сховище мільярдів» журналістів програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода на UA:Першому).

Ще за два дні до підписання договору запит на авансування для цієї фірми затвердив нинішній міністр енергетики Герман Галущенко, який тоді був віцепрезидентом «Енергоатому». Він не зміг пригадати обставин підписання контракту з ТОВ «БК КБР», а очільник «Енергоатому» Петро Котін відмовився спілкуватися з журналістами з цього приводу.



Під час розслідування журналісти проаналізували процедуру обрання нового генпідрядника на добудову Централізованого сховища, де має зберігатися відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських АЕС – Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської. Раніше це паливо вивозили до Росії, за що Україна сплачувала 150-200 млн доларів на рік.



З’ясувалося, що у грудні 2020-го року відокремлений підрозділ «Атомпроектінжиніринг» державного «Енергоатому», який очолює Микола Божко, провів «маркетингове дослідження», на власний розсуд обравши три компанії, які могли б виконати добудову сховища. Найменшу ціну запропонувало ТОВ «БК КБР» – 422 мільйони гривень, з якою «Атомпроектінжиніринг» підписав контракт. Уся процедура обрання і підписання контракту з новим підрядником тривала 5 днів.

Державна аудиторська служба України провела ревізію фінансово-господарської діяльності «Енергоатома» і з’ясувала, що його відокремлений підрозділ «Атомпроектінжиніринг» порушив вимоги закону «Про публічні закупівлі» – через те, що уклав контракт без проведення тендеру. Також аудитори не побачили жодного грифу секретності на самому документі, через що, відповідно до пояснень Божка, він досі не оприлюднений.



При цьому запит на авансування платежу конкретній фірмі ще до укладання договору з нею затвердив міністр енергетики Герман Галущенко, який на той час був віцепрезидентом «Енергоатому». За словами юриста «Центру протидії корупції» Олександра Литвина, це може свідчити про «існування домовленості про вибір конкретного постачальника».

Галущенко в коментарі «Схемам» не зміг пригадати ні назву компанії, ані обставини авансового платежу ТОВ «БК КБР», назвавши саму процедуру «формальністю».

За допомогою джерел в податковій «Схеми» з’ясували, що у період з грудня 2020-го до жовтня 2021-го новий підрядник будівництва отримав на добудову сховища не 422 мільйони, передбачені від початку, а вже щонайменше 1 мільярд 145 мільйонів гривень. Це майже втричі перевищує початкову суму угоди.



При цьому у грудні 2020-го, коли і був підписаний контракт з ТОВ «БК КБР», т.в.о президента «Енергоатому» Петро Котін заявляв, що об’єкт готовий майже на 100%, а головний інженер сховища Андрій Савін переконував, що залишилось виконати благоустрій території, зокрема «висів трави».

Котін у коментарі «Схемам» відмовився прокоментувати причини обрання нового генпідрядника будівництва в обхід тендерної процедури, а також зростання вартості угоди з новим генпідрядником. Журналісти надіслали «Енергоатому» офіційний запит та чекають відповіді. Генеральний директор «Атомпроекнтінжинірингу» Микола Божко також не надав коментар до публікації.

Створеною у 2016 році столичною компанією КБР, яка отримує сотні мільйонів за добудову нібито готового сховища, керує і одноосібно володіє киянин Дмитро Нестерук. У публічному доступі відсутня інформація про досвід робіт цієї фірми на об’єктах ядерної інфраструктури.

У письмовій відповіді Нестерук пояснив, що хоча централізоване сховище – нестандартний об’єкт, будівельні роботи там ведуться типові, в яких його персонал має досвід, як і допуск до різних ступенів секретності. Найважчим, за його словами, було «привести об’єкт до ладу» через низьку якість робіт, виконаних попереднім підрядником.

«Схеми» отримали аудіозапис наради керівника «Атомпроекнтінжинірингу» з колишніми підрядниками будівництва, датованої груднем 2020 року, який дає уявлення про те, куди витрачають кошти – зокрема учасники наради обговорюють, як приховати факти зникнення частини коштів на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі.

«Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп***жені і так далі. Треба знаходити інші джерела фінансування і причому їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не зовсім розуміємо», – каже голос, схожий на голос Миколи Божка, керівника «Атомпроектінжинірингу», відокремленого підрозділу «Енергоатому», який виступає замовником будівництва від держави.

З розмови випливає, що частина коштів зникла, і посадовець «Енергоатому», призначений вже за президентства Володимира Зеленського, радиться, як це приховати – «закрити дірки» через стару закупівлю і старого підрядника, чи через нового підрядника, залученого ним непублічно – компанію «КБР»:

«У мене є дірки, які простіше залатати з того боку, ніж з цього», – каже голос, схожий на голос Миколи Божка.

«З того запису, який ви надавали прослуховувати, можемо говорити про нецільове використання коштів. Тобто в договорі обладнання немає, а за нього йде оплата. Навіть можемо припустити, що це кошти виділені одному підряднику, але сплачені зовсім іншому підряднику. Це речі, які підтверджують фінансові махінації», – прокоментувала аудіозапис експертка з питань держзакупівель, колишня ревізорка Держаудитслужби Наталія Заєць.

«Тут дуже великий спектр кримінальної відповідальності – це службова недбалість, зловживання службовим становищем», – додала вона.

Учасники розмови, зокрема керівник «Укренергомонтажу», з яким через нового підрядника розрахувались за обладнання, відмовилися від коментарів по суті.

Журналісти також звернулися із запитом до ТОВ «БК КБР» і чекають детальної відповіді.