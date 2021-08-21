Під Чорнобилем з'явилося Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива

Сховище збудоване американською компанією Holtec International. З його появою Україна припиняє вивозити ядерні відходи на зберігання в Росію.

Околиця Зони відчуження. Галявина посеред Чорнобильського лісу. Тут збудували ядерний об’єкт, який допоможе Україні позбутися залежності від російських послуг зі зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Централізоване сховище обслуговуватиме три українські атомні станції – Рівненську, Хмельницьку, Південноукраїнську. Залізницею звідти доправлятимуть відпрацьоване паливо. Тут, у Чорнобилі, його перевантажать із транспортних контейнерів – у контейнери для зберігання і заллють бетоном.

Зараз на сховищі тривають випробування. У контейнерах – замість справжнього ядерного палива – імітатор. Але вже до кінця року сховище запрацює в реальному режимі, а на його майданчиках для зберігання з’являться ряди забетонованих блоків з радіоактивним вмістом всередині.

Дотепер відпрацьоване паливо з українських АЕС вивозили в Росію. Платили за зберігання величезні гроші. З появою власного сховища потреба в російських послугах відпадає, кажуть енергетики.

«Це – звільнення від того ярма, яке ми мали всі ці роки з точки зору енергетичної залежності від Росії. Ми близько 200 мільйонів доларів платили щороку Росії за те, що вони беруть наше відпрацьоване паливо на переробку і зберігання», – сказав «Голосу Америки» президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«Це – геополітичний проєкт, безумовно», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Адже у нас немає ілюзій щодо того, що Росія – агресор і наші країни перебувають у стані війни. Тому це дуже важливо для України – позбутися залежності від необхідності вивозити паливо до Росії. Це як від’єднання від єдиної енергетичної системи з РФ і Білоруссю, яке ми також зробимо», додав він.

Контейнери на Централізованому сховищі зберігатимуться упродовж ста років. Адже в них – не просто ядерний непотріб, кажуть фахівці, а цінний ресурс. Вчені вважають, що у майбутньому це паливо можна буде переробляти для повторного використання.

Суперсучасне сховище під Чорнобилем збудоване за американськими технологіями Holtec International. Такі самі об’єкти компанія Holtec будує на атомних станціях вдома, в Сполучених Штатах. Запевняють: безпека абсолютна. Навіть гіпотетичне пряме влучання літака не страшне.

«Співпрацюючи з такими компаніями, як Holtec, ми знаходимося в руслі найновіших технологій зі зберігання ядерного палива», – сказав «Голосу Америки» Петро Котін.

Торік тут, у Зоні відчуження, ввели в експлуатацію інший об’єкт, збудований Holtec International, – сховище для палива з Чорнобильської АЕС. А тепер запрацювало Централізоване сховище, для трьох інших українських атомних станцій.

Свої власні сховища, які Україна отримала напередодні 30-ліття української незалежності, – це символічно, кажуть енергетики.

Нещодавно, повідомляючи про затвердження урядом державної економічної програми поводження з ядерним паливом, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив: «Україна більше не залежатиме від Росії у питанні ядерної безпеки. Це важливий символічний крок до 30-ї річниці нашої незалежності».

Загальна вартість проєкту ЦСВЯП становить понад 45 мільярдів гривень. Джерела фінансування – кредит Bank of America Merrill Lynch (250 млн доларів США) та власні кошти «Енергоатому» – до 1 млрд доларів.