«Нове сховище ядерного палива унезалежнює Україну від зовнішніх впливів» – міністр екології

На сховищі відпрацьованого ядерного палива, збудованому американською компанією Holtec International у Чорнобилі, триває етап випробувань. Закінчити їх та ввести об’єкт в експлуатацію планують на початку наступного року. Сховище збудоване за сприяння міжнародних донорів. І, як кажуть у Чорнобилі, завдяки співпраці з партнерами тут створена надсучасна інфраструктура поводження з радіоактивними відходами.

Це – так звана «гаряча камера» для обробки відпрацьованого ядерного палива. Але тут поки що не гаряче. У герметичному, облицьованому нержавійкою блоці зараз чисто, радіоактивних матеріалів нема. Зовсім скоро, однак, закінчиться період «холодних випробувань» і почнуться «гарячі», з реальним ядерним пальним. Тоді всередину більше не ступить нога людини, тут порядкуватимуть роботи.

Нове сховище для відпрацьованого ядерного пального – СВЯП-2 – вирішить проблему ядерних відходів Чорнобиля.

Сюди перевезуть відпрацьоване ядерне пальне зі СВЯП-1 - старого ненадійного сховища радянських часів, яке давно перебрало свій експлуатаційний строк. Тепловиділяючі збірки з урановими твелами розріжуть і запакують у паливні патрони, патрони – в сталеві контейнери, контейнери – у бетонні модулі. В такому вигляді про небезпеку палива з блоків ЧАЕС можна буде забути на наступні 100 років.

Об’єкт мав запрацювати уже цьогоріч восени. Але графік введення в експлуатацію посувається – на початок наступного року. Як кажуть на ЧАЕС – це нічого, що період налагоджень та випробувань потриває довше, головне, щоб була 100-відсоткова впевненість у безпеці.

Наголошують також: об’єкт унікальний. Його будує знана американська компанія Holtec International, яка для України підкорегувала свої технології в бік ще більшої надійності: замість одностінного, сконструювала герметичний двостінний контейнер та передбачила систему примусової газової осушки ядерного пального. В результаті, маємо в Україні надсучасну інфраструктуру зберігання ядерних відходів, кажуть у Мінекології.

«На об’єкті «Сховище відпрацьованого ядерного пального номер 2» головним виконавцем робіт є американська компанія Holtec, яка здійснює будівництво, здійснює поставку обладнання. Тому ті технології, які тут застосовуються, це є найвищі сучасні світові технології, які імплементуються саме тут, в Україні. Україна разом із партнерами, які працюють на цих об’єктах, по праву, може претендувати на лідерські позиції в світі. Це є хороший приклад співпраці між українською і американською компаніями (якщо йдеться про будівництво). А якщо піднятися на рівень політичний, прийняття рішення, це належна співпраця міжнародного світового співтовариства з вирішення спільної проблеми», – говорить міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Віталій Петрук, голова Держагентства України з управління зоною відчуження додає: «Компанія Holtec – це світова компанія, яка працює більш ніж у 20 країнах світу. І я хочу сказати, що той досвід, який вони мають, він є надзвичайно цікавим, надзвичайно корисним, і, в принципі, вони використовують передові світові технології. І те, що будується в нас – це теж сучасні технології, найбільш безпечні».

Нове сховище, створене у Чорнобилі коштом міжнародних донорів – країн «Великої сімки» та ЄБРР – це також крок до енергетичної незалежності України, каже міністр екології та природних ресурсів України: «Альтернативу цьому об’єкту можна було шукати у співпраці з Російською Федерацією. Але цей об’єкт побудований в Україні для вирішення проблеми ЧАЕС. І, звичайно, він нас абсолютно унезалежнює від будь-яких зовнішніх чинників, впливів і веде до безпечного самопочуття».