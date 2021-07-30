«Енергоатом» відновив колію до сховища відпрацьованого ядерного палива в Янові. Маршрутом пройшов тестовий потяг

Компанія «Енергоатом» повідомляє про тестовий прогін першого пробного спецпотяга, який віз імітатор контейнера з відпрацьованим ядерним паливом залізничною ділянкою Вільча – Янів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Потяг прослідував реконструйованою колією протяжністю 43 кілометри 29 липня. Тепер центральна магістраль «Укрзалізниці» зв’язана з Централізованим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

«Оскільки відпрацьоване ядерне паливо можна перевозити тільки залізницею, саме необхідність реконструкції цієї під’їзної колії стояла на заваді введення в експлуатацію ЦСВЯП. За ініціативи «Енергоатому» залізничну колію, передану на баланс компанії в лютому цього року, відновили у рекордно короткий термін. Будівельні роботи здійснювали дві бригади залізничників, одна з них рухалася зі станції Вільча, друга – зі станції Янів. 9 липня вони зустрілися та забили у щойно прокладену нову колію символічний «золотий костиль», – ідеться в повідомленні компанії.

Завдяки запуску централізованого сховища Україна зможе припинити вивезення відпрацьованого ядерного палива на російські підприємства для переробки та тимчасового зберігання. Відтепер воно зберігатиметься в Україні, дозволяючи заощаджувати близько 200 мільйонів доларів щороку.