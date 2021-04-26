СБУ оприлюднила першу доповідь про вибух на Чорнобильській АЕС

Служба безпеки України оприлюднила чергові архівні документи про аварію на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року.

«Державний архів Служби безпеки України публікує секретні документи КДБ: найпершу доповідь «наверх» про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тисяч жителів Прип’яті та прилеглих районів», – повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з оприлюдненим документом, директор ЧАЕС Віктор Брюханов 26 квітня 1986 року повідомив керівництво про вибух на четвертому реакторі станції. Водночас він запевнив, що обстановка в Прип’яті та сусідніх населених пунктах «нормальна», а рівень радіації «контролюється».

Як зазначають у СБУ, згідно з архівами, аварії на ЧАЕС траплялися й до вибуху 26 квітня 1986 року, але Комітет державної безпеки звітував про заходи «для недопущення панічних та провокаційних чуток».

«У 1983-му керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У випадку аварії радіоактивність оцінювалась «в 60 разів вища, ніж під час вибухів атомних бомб в Хіросімі та Нагасакі», – цитують у відомстві.

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Водночас радянська влада 8 липня 1986 року засекретила всі деталі аварії на станції, в тому числі склад суміші, викинутої в повітря вибухом, масштаби робіт із ліквідації та захворюваність.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні статус постраждалих через аварію на ЧАЕС із правом пільг мають понад 1,7 млн українців.