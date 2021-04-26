У Чикаго вшанували 35-у річницю катастрофи на ЧАЕС

У Чикаго (США) вшанували 35-у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС. 25 квітня білоруська громада на узбережжі озерa Мічиган висадила дерева у пам’ять про жертв катастрофи.

В акції брали участь і представники від української громади: Марта Фаріон і Юрій Макар.

«Не сміємо забути про брутальність системи, яка довела до чорнобильської катастрофи, але і не забуваймо, що та сама система i сьогодні продовжує імперську політику Кремля i хоче охопити Україну під свій контроль», – йдеться в заяві представників української громади, переданій Радіо Свобода.

Сьогодні минає 35 років із часу катастрофи на Чорнобильській АЕС. Аварія 26 квітня 1986 року стала найбільшою в історії ядерної енергетики як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків, так і за економічними збитками та впливом на довкілля. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні статус постраждалих через аварію на ЧАЕС із правом пільг мають понад 1,7 млн українців.