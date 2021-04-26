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26 квітня 2021, Київ 19:28
Новини | Суспільство

«Фукусіма-Чорнобиль 10/35»: українська художниця відкрила виставку до роковин аварій на АЕС в Україні та Японії

На онлайн-виставці представлені роботи 10 митців з України, Японії, США та Італії

До роковин аварій на АЕС в Україні та Японії українська художниця Зоя Скоропаденко відкрила онлайн-виставку творів українських та японських художників «Фукусіма-Чорнобиль 10/35». Про це художниця розповіла Радіо Свобода.

Виставка відбувається за сприяння Національного музею «Чорнобиль» та Посольства України в Японії.

За словами Зої Скоропаденко, мета – показати Чорнобильську та Фукусімську трагедії з культурного боку.

«Зазвичай, коли пригадують ці дати, то в негативному сенсі. Моя ідея цієї виставки – показати трагедію через культуру, яка там була до аварії, як аварію відчули художники після неї, і роботи сьогоднішніх авторів», – зазначила вона.

«Ідея цієї виставки – показати трагедію через культуру, яка там була до аварії, як аварію відчули художники після неї, і роботи сьогоднішніх авторів», – розповіла Зоя Скоропаденко
«Ідея цієї виставки – показати трагедію через культуру, яка там була до аварії, як аварію відчули художники після неї, і роботи сьогоднішніх авторів», – розповіла Зоя Скоропаденко

Як розповіла Скоропаденко, на виставці представлені роботи 10 митців з України, Японії, США та Італії. Більшість творів – з колекції Національного музею Чорнобиля. Зокрема, є робота української художниці Марії Приймаченко, яку вона подарувала ліквідатору аварії на ЧАЕС, а також картини самих працівників ЧАЕС та рятувальників, які почали малювати після трагедії.

На виставці також показують кераміку українського сучасної керамістки Жанни Россіпчук, яка робить спеціальну серію, присвячену чорнобильському Поліссю, та роботи японських керамістів з Фукусіми.

«На виставці також можна побачити 2D модель моєї скульптури The Hope («Надія»), які встановлені в Фукусімі, за 20 км від станції, та навпроти Музею Чорнобиля в Києві», – додала Скоропаденко.

Більшість творів, представлених на онлайн-виставці – з колекції Національного музею Чорнобиля
Більшість творів, представлених на онлайн-виставці – з колекції Національного музею Чорнобиля

Як повідомила Радіо Свобода другий секретар Посольства України в Японії Віолетта Удовік, посольство давно співпрацює з художницею, зокрема щодо Чорнобильської тематики.

«Три роки тому в приміщенні нашої дипустанови в Токіо було відкрито спільну виставку пані Зої та японського художника з Фукусіми Тацуро Судзуки, основною метою якої було передати красу територій, постраждалих від аварій на АЕС, та їхнє прагнення до найскорішого відновлення. Цього року виставка, присвячена 35-м роковинам аварії на ЧАЕС та 10-м роковинам аварії на Фукушімській АЕС, проходить в онлайн формі, але має не менш важливе значення», – зазначила Удовік.

Зоя Скоропаденко – відома українська художниця. В 2016 році її скульптура «The Hope» («Надія») була встановлена у Фукусімі, а в 2019 році «The Hope» («Надія») увійшла до колекції Національного музею Чорнобиля в Києві і розташована перед входом до музею.

Чорнобиль може стати об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в рік 35-річчя (відео)
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Чорнобиль може стати об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в рік 35-річчя (відео)

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