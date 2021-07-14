«Укрзалізниця» заявляє про реконструкцію колії до зони відчуження навколо ЧАЕС

Компанія «Укрзалізниця» завершила реконструкцію залізничної колії між станціями Вільча та Янів, що з’єднує зону відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції з основною мережею, йдеться в повідомленні 14 липня.

За повідомленням, зараз триває підготовка до запуску першого тестового поїзда.

«У червні ми виграли тендер і підписали угоду з «Енергоатомом» на реконструкцію зазначеної ділянки. Ми розуміли важливість проєкту для країни, тож усі роботи були виконані в рекордні строки — за один місяць. Завдяки зусиллям залізничників уже найближчим часом почне роботу перше централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива», — заявив виконувач обов’язків голови компанії Іван Юрик, якого цитує пресслужба «Укрзалізниці».

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За даними компанії, довжина реконструйованої колії та заміненого полотна – 24,56 кілометра, ще 4,3 кілометра оновлено середнім ремонтом. При цьому, як повідомляє перевізник, «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» — єдине підприємство в Україні, яке має потужності для таких робіт.

Найближчим часом до зони відчуження планують почати доправляти відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Південно-Української атомних електростанцій. Там воно зберігатиметься протягом наступних ста років.

Кабінет міністрів передав колію «Вільча – Янів» на баланс «Енергоатому» у лютому 2021 року.