«Укрзалізниця»: під Києвом сходив із рейок господарський потяг, рух уже відновлено

«Укрзалізниця» повідомила., що завершила відновлення інфраструктури на ділянці Васильків – Боярка неподалік Києва, де раніше 10 липня зійшов із рейок господарський потяг.

«Близько 19:30 залізничники завершили встановлення опори і повернули під напругу контактну мережу. Ділянку повністю відкрито для руху поїздів. Наразі ще можливі затримки деяких пасажирських поїздів. «Укрзалізниця» перепрошує за незручності», – мовиться в повідомленні.

Раніше компанія повідомляла, що в зв’язку зі сходженням із рейок господарського поїзда на дільниці Васильків – Боярка частина пасажирських поїздів ішла з запізненням. За тим повідомленням, затримки деяких рейсів складали від трохи більш як 1 години і майже до 5 годин.