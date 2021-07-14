«Укрзалізниця»: під час карантину у березні-квітні пасажиропотік впав на 30%, обсяги перевезень відновлюються

«Укрзалізниця» поступово відновлює обсяги пасажирських перевезень, повідомила у середу пресслужба компанії.

«Укрзалізниця» вже відновила майже 80% регулярних та додаткових поїздів, які курсували влітку 2019 року. Наразі компанія працює над подальшим відновленням поїздів та скороченням часу в дорозі найпопулярніших рейсів. Стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції та активізація економіки країни позитивно впливають на мобільність населення», – повідомив керівник компанії Іван Юрик.

За його словами, «Укрзалізниці» вдалося під час жорстких карантинних обмежень у березні-квітні не зупинити пасажирські перевезення – хоча пасажиропотік впав на 30% до 2019 року, натомість уже в червні було перевезено в далекому сполученні 2,4 млн пасажирів, що в 5 разів більше, ніж у 2020 році та становить 63 % до рівня 2019 року.

Так, за півроку поїздами компанії в далекому сполученні скористалося 9,5 млн пасажирів, що на 22% більше показника аналогічного періоду минулого року.

«За підсумками 6 місяців 2021 року у приміському сполученні перевезено 22 млн пасажирів, що на 6% більше аналогічного періоду минуло року та становить 47% від доковідного 2019 року. У червні завдяки подальшому відновленню приміських маршрутів компанія перевезла приміських пасажирів уже на рівні 52 % до 2019 року та більше на 42 % до 2020 року», – вказали в УЗ.

Серед найпопулярніших поїздів цього року Одеса – Лисичанськ, Чернігів – Одеса та Львів – Бердянськ, які курсують завжди майже 100-відсотково заповнені.