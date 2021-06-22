«Укрзалізниця» повідомила про розширення залізничного сполучення з Донеччиною

В «Укрзалізниці» повідомили про розширення внутрішнєього залізничого сполучення з Донецькою областю.

«Продовжуємо відновлювати залізничне сполучення між регіонами. На цьому тижні запускаємо регіональний поїзд Дніпро – Авдіївка. Завдяки йому мешканці Донеччини матимуть зручне сполучення з Придніпров’ям», – повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Повідомляється, що новий поїзд починає курсування з 24 червня щоденно, крім середи. Також сполучення буде відсутнє 27, 28, 29, 30 та 31 липня через проведення сезонних ремонтних робіт на колії.

«Поїзд № 826 Дніпро – Авдіївка вирушатиме о 09:56 і прибуватиме до Авдіївки о 14:23. Зворотно поїзд № 825 Авдіївка – Дніпро вирушатиме о 15:19 і прибуватиме до Дніпра о 19:43. Він курсуватиме через станції Покровськ, Межова, Просяна, Чаплине та інші», – йдеться в повідомленні.

Торік у грудні у перший рейс за новим маршрутом запустили поїзд № 135/136 Київ – Авдіївка.