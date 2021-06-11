«Укрзалізниця» додає рейси за маршрутом Київ – аеропорт «Бориспіль»

«Укрзалізниця» повідомила про зростання попиту пасажирів на експрес з Києва до міжнародного аеропорту «Бориспіль» та зворотно.

«У травні заповненість цього потяга в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%. Зважаючи на затребуваність потяга, з 11 червня Укрзалізниця виводить у курсування за цим маршрутом відремонтований рейковий автобус Pesa. Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів», – йдеться в повідомленні.

Із розкладом рейсів за маршрутом Київ-Пасажирський – Бориспіль-Аеропорт і зворотно можна ознайомитися тут.

Kyiv Boryspil Express між центральним залізничним вокзалом у Києві і аеропортом «Бориспіль» курсує з 30 листопада 2018 року.