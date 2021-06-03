Укрзалізниця відновлює курсування ще двох «морських» потягів

«Укрзалізниця» з 10 червня відновлює курсування ще двох «морських» потягів: №472/471 Дніпро – Бердянськ і №552/551 Кривий Ріг – Бердянськ. Вони дадуть можливість оминути автозатори і комфортно дістатися курорту, запевняють у пресслужбі компанії.

Ці поїзди вирушатимуть по парних числах, зворотно – по непарних. Відправлення з Дніпра – о 22:50, прибуття до Бердянська – о 08:23; відправлення з Кривого Рогу – о 21:20, прибуття до Бердянська – о 08:23.

В «Укрзалізниці» нагадали, що нещодавно запустили «потяг для жителів Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного і цілої агломерації східноукраїнських міст до Одеси. Також відкрито інші «морські» рейси до літнього сезону: жителі Чернігова та Сум можуть купувати квитки на швидкий поїзд до Одеси, а для львів’ян з’явилося нове щоденне літнє сполучення з Бердянськом».