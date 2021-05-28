«Укрзалізниця» повідомила про нові поїзди до моря

«Укрзалізниця» повідомила про запуск нових поїздів у південному напрямку з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.

«На черзі – два потяги, обидва з яких курсуватимуть до Генічеська. З 3 червня курсуватиме потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Він зручно відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50, курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до узбережжя о 3:40. У зворотному напрямку потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня. Він вирушатиме з Генічеська о 22:57 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 7:43», – повідомила пресслужба перевізника.

Крім того, повідомляється про запуск поїздп № 231/232 сполученням Івано-Франківськ – Генічеськ.

«Він курсуватиме з 5 червня по непарних числах, відправлятиметься з Івано-Франківська о 14:42 та прибуватиме до Генічеська о 17:50 наступного дня. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах. Він вирушатиме з Генічеська об 11:20, прибуватиме до Івано-Франківська о 13:08 наступного дня, курсуючи через Новоолексіївку, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівку та Львів», – йдеться в повідомленні.

Раніше «Укрзалізниця» вже повідомляла про відкриття нового сполучення на літній період.