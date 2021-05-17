«Укрзалізниця» повідомила про відкриття нового сполучення на літній період

На літній період «Укрзалізниця» відкриває нове сполучення Чернігова та Сум із Одесою, повідомила у понеділок пресслужба залізничного перевізника.

«Укрзалізниця» розширює можливості для жителів Чернігова та Сум дістатися найпопулярнішого курортного міста України – Одеси. Поїзд №213/214 Суми – Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, у зворотному напрямку – по парних числах від 16 червня. Поїзд №204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку – по парних числах. Обидва поїзди матимуть зручний розклад вечірнього відправлення з Сум о 19:34 та з Чернігова о 21:58 і прибуття до Одеси об 11:33», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ще один «морський» рейс до літнього сезону буде відкрито на щоденний поїзд № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ.

«Перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня. Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська – о 15:05, з Новоолексіївки – о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о 15:40», – повідомили залізничники.

«Укрзалізниця» на літній період зазвичай збільшує кількість поїздів у південному напрямку.