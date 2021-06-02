УЗ відновлює на літо сполучення Чернігова із західними та центральними областями

З 1 липня «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення Чернігова з західними та центральними областями України.

«Укрзалізниця» подовжує до Чернігова маршрути поїздів №43/44 Івано-Франківськ – Київ та № 118/117 Чернівці – Київ. Поїзди курсуватимуть із зупинкою на станції Ніжин. Маршрути подовжені на період масових літніх перевезень, а квитки можна придбати вже зараз», – йдеться в повідомленні перевізника.

За даними УЗ, поїзд Івано-Франківськ – Київ – Чернігів відправлятиметься з Івано-Франківська о 21:55 та прибуватиме до Чернігова о 12:43. У зворотному напрямку відправлення о 14:40 та прибуття до Івано-Франківська о 05:43. Повідомляється, що поїзд курсуватиме через день. Водночас Поїзд Чернівці – Київ – Чернігів із Чернівців відправлятиметься о 19:46 та прибуватиме до Чернігова о 12:06. У зворотному напрямку відправлення о 16:09 та прибуття до Чернівців о 07:57. Поїзд курсуватиме у певні дні тижня.

В УЗ кажуть: продовження маршруту цих пасажирських поїздів до станції Чернігів забезпечить сполучення Чернігова з Житомирською, Львівською, Івано-Франківською, Вінницькою, Хмельницькою та Чернівецькою областями. Зазначені поїзди об’єднають такі важливі туристичні центри, як Чернігів, Кам’янець-Подільський, Чернівці, Львів та Івано-Франківськ.