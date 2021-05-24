«Укрзалізниця» повідомила про запуск поїзда, який з’єднає Волинь, Галичину та Прикарпаття

«Укрзалізниця» повідомила про запуск «Прикарпатського експресу» сполученням Івано-Франківськ – Ківерці (через Львів та Луцьк). Як повідомила пресслужба компанії, йдеться про тривагонний дизельний потяг № 807/808, який з’єднає Волинь, Галичину та Прикарпаття.

«Цей потяг з’єднає одразу три туристичні регіони на заході України, надаючи можливість громадянам та гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення», – йдеться в повідомленні.

За даними перевізника, потяг курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи. Він відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20, прибуватиме до Луцька о 23:30 (о 23:50 – до Ківерців). У зворотному напрямку « вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцька), прибуття до Івано-Франківська о 13:38.

«Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів – Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття до Івано-Франківська о 13.38) через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш. А з 2 червня кожної середи потяг № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом (відправлення з Ківерців о 5:14, прибуття до Львова о 9:51)», – додали в УЗ.

Повідомляється, що цей дизель-поїзд у 2019 році курсував у столиці за маршрутом Kyiv Boryspil Express. Через коронакризу його почали експлуатувати як експрес на маршруті станція ім. Т.Г. Шевченка – Черкаси, а тепер на цьому маршруті його замінив рейковий автобус Pesa 620М.