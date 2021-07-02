У Чорнобильській зоні затримали сталкерів з Німеччини та Польщі, повідомили у Держприкордонслужбі України.

Учора, реалізовуючи завчасно надану інформацію від прикордонників відділу «Іванків» Житомирського загону, правоохоронці неподалік відселеного міста Прип’ять виявили двох іноземців. Громадяни Німеччини та Польщі незаконно, поза контрольними постами, проникли на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку.

Повідомляється, що прибули іноземці в країну літаком до «Борисполя».

«Наразі співробітники поліції на іноземців склали протоколи за порушення вимог ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» рішення по яким прийматиме суд. Вирішується питання, щодо скорочення терміну перебування громадянам ЄС на території України», – йдеться в повідомленні.

Чорнобильська зона є найпопулярнішим в Україні напрямком для іноземних туристів, а також сталкерів, які без дозволу туди проникають.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник було створено у квітні 2016-го. Для того, щоб потрапити до зони відчуження, спочатку потрібно зробити перепустку в режимному відділі Чорнобиля. Якщо мета поїздки туристична, то створюється програма відвідування об’єктів, яка чітко розписана по годинах. До чорнобильського «туриста» приставляють також людину, яка його супроводжує і відповідає за чітке дотримання усіх пунктів програми.

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