«Енергоатом» відреагував на розслідування «Схем» про можливу корупцію на стратегічному довгобуді в Чорнобилі

У пресслужбі державного підприємства НАЕК «Енергоатом» прокоментували інформацію з розслідування програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший), в якому журналісти опублікували аудіозапис наради у кабінеті високопосадовця національної енергогенеруючої компанії «Енергоатом». Її учасники констатують, що частина грошей на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі зникла, і обговорюють, як приховати цей факт та профінансувати подальші роботи, щоб вчасно здати об’єкт.



У своїй заяві «Енергоатом» не прокоментував аудіозапис та його зміст.

Натомість у пресслужбі компанії заявили, що «в матеріалах журналістів не згадуються справжні причини затримки з введенням в експлуатацію вже збудованого ЦСВЯП (сховища – ред.) – Головна з цих причин – невиконання колишнім генеральним підрядником компанією «Укрбудмонтаж» зобов’язань за контрактом на будівництво Сховища».

При цьому журналісти у своєму матеріалі детально розповіли , як витрачалися кошти на будівництво колишнім генеральним підрядником – компанією «Укрбудмонтаж» родини ексдепутата Максима Микитася і що це нині є предметом розслідування Антикорупційного бюро.



Також у відомстві підтвердили, що контракт із новим підрядником будівництва – ТОВ «БК КБР», якого, як з’ясували журналісти, керівництво «Енергоатому» обрало в обхід тендерних процедур, є «таємним документом, оскільки оскільки зазначені у ньому роботи містять заходи щодо фізичного захисту та радіаційної безпеки».

Раніше т.в.о. президента «Енергоатому» Петро Котін відмовився пояснити цей факт журналістам. У своєму матеріалі «Схеми» звернули увагу, що засекречення договору та детального кошторису не дозволяє відстежити, як і на що витрачаються кошти на будівництво сховища.

При цьому «Енергоатом» не пояснив, чому, попри заяви керівництва про «майже 100% готовність об’єкту», у грудні позаминулого року на добудову сховища, як з’ясували «Схеми», з того часу спрямували понад 1 мільярд гривень.

Коментуючи розслідування «Схем», у пресслужбі «Енергоатому» вкотре озвучили новий дедлайн вивезення відпрацьованого ядерного палива на сховище – кінець квітня 2022-го року, хоча ще у січні Котін озвучив березень 2022-го як кінцевий термін початку роботи сховища.

До ефіру «Схеми» неодноразово намагалися отримати позицію призначеного вже за часів президента Володимира Зеленського керівництва «Енергоатому» щодо наведених у розслідуванні фактів – особисто, телефоном, та направляли письмові запити, але так і не отримали відповіді.

Журналісти «Схем» отримали у своє розпорядження аудіозапис наради у відокремленому підрозділі компанії «Енергоатому», який виступає замовником будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі. Аналіз і співставлення його з іншими фактами та подіями того часу дозволяє із високою вірогідністю говорити про його автентичність. Опізнані «Схемами» учасники наради відмовилися коментувати запис, але не спростували, що така зустріч мала місце.

За даними журналістів, ця розмова відбулася 28 грудня 2020 року у кабінеті керівника «Атопроектінжинірингу» Миколи Божка у присутності приватних підрядників та субпідрядників, які до цього тривалий час освоювали державні кошти на будівництво сховища у Чорнобилі.

З розмови випливає, що частина коштів зникла, і посадовець «Енергоатому» радиться, як це приховати – «закрити діри» через стару закупівлю і старого підрядника чи через нового підрядника, залученого ним непублічно – компанію «БК КБР»:

«У мене є дірки, які простіше залатати з того боку, ніж з цього. Тому що дірки бувають різні. Тому слухайте уважно, припиніть панікувати», – каже голос, схожий на голос Миколи Божка.

У розмові лунає конкретний приклад – закупівля одного з з ключових елементів сховища, системи контролю радіації.

«Вам за систему радіаційного контролю додатково заплатили 22. Правильно я розумію? Мені треба було вас виручати і себе виручати, і тому ми там пішли на реальні порушення. Ми заплатили гроші вам нецільові. До першої перевірки», – каже голос, схожий на голос керівника «Атомпроектінжинірингу».

Журналісти «Схем» отримали податкові звіти, які підтверджують, що напередодні цієї розмови у період з 17 по 21 грудня 2020 року субпідрядник будівництва «Укренергомонтаж» отримав додаткові 22 мільйони на системи радіаційного контролю – але вже від нового генпідрядника, залученого за нової влади – фірми «КБР».

У розмові Божко сам визнає, що це нецільові витрати – оскільки «Енергоатом» уже закупав систему радіаційного контролю через колишнього підрядника будівництва «Укрбудмонтаж».

Фахівці, до яких звернулись «Схеми», вбачають у наведених фактах ознаки одразу декількох злочинів.

Директор та одноосібний власник ТОВ «БК КБР» Дмитро Нестерук не надав відповіді на детальний запит від журналістів, але у листуванні зазначив, що роботи на ядерному об’єкті не є складними для його компанії, а найважчим у роботі нового генпідрядника було «пройти адаптацію після попереднього генпідрядника, який залишив по собі багато боргів».

У 2021 році Україна офіційно заявила, що припинила вивозити відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС до Росії. Раніше, за даними «Енергоатому», державного оператора українських АЕС, Україна щорічно платила за це Росії 150-200 мільйонів доларів. На початку 2000-х українська влада вирішила побудувати власне Централізоване сховище. Лише у 2017 році «Енергоатом» почав будівництво, але введення в експлуатацію постійно переноситься.