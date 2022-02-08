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У Зеленського прокоментували слова Макрона про відкликаний законопроєкт

Речник президент Сергій Никифоров вказав на те, що раніше уряд пояснив відкликання рекомендаціями Венеційської комісії

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо відкликання з Верховної Ради проєкту закону нібито на виконання умов «нормандського формату».

Йдеться про проєкт закону «Про державну політику перехідного періоду», який був відкликаний з Верховної Ради урядом. Никифоров вказав на те, що Кабінет міністрів пояснив відкликання рекомендаціями Венеційської комісії.

«До нього ж були зауваження від Венеційської комісії. Розумієте, одне не скасовує інше, можливо і так і так. Можливо… це влаштовує сторони нормандського формату. Але наша офіційна позиція залишається незмінною», – заявив він.

За словами Никифорова, наразі невідомо, коли законопроєкт буде внесений на розгляд парламенту знову.

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Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив у Москві, що президент Володимир Зеленський відкликав проєкт закону нібито на виконання своїх зобов’язань у цьому форматі.

Він не уточнив назву документу, проте останнім часом з Верховної Ради відкликали лише один проєкт закону – «Про засади державної політики перехідного періоду». Про його відкликання повідомив Кабінет міністрів 25 січня, пояснивши це необхідністю доопрацювати текст у відповідності до рекомендації Венеційської комісії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак раніше заперечував, що відкликання документу було пов’язано з «нормандським» форматом.

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