У Зеленського прокоментували слова Макрона про відкликаний законопроєкт

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо відкликання з Верховної Ради проєкту закону нібито на виконання умов «нормандського формату».

Йдеться про проєкт закону «Про державну політику перехідного періоду», який був відкликаний з Верховної Ради урядом. Никифоров вказав на те, що Кабінет міністрів пояснив відкликання рекомендаціями Венеційської комісії.

«До нього ж були зауваження від Венеційської комісії. Розумієте, одне не скасовує інше, можливо і так і так. Можливо… це влаштовує сторони нормандського формату. Але наша офіційна позиція залишається незмінною», – заявив він.

За словами Никифорова, наразі невідомо, коли законопроєкт буде внесений на розгляд парламенту знову.

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Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив у Москві, що президент Володимир Зеленський відкликав проєкт закону нібито на виконання своїх зобов’язань у цьому форматі.

Він не уточнив назву документу, проте останнім часом з Верховної Ради відкликали лише один проєкт закону – «Про засади державної політики перехідного періоду». Про його відкликання повідомив Кабінет міністрів 25 січня, пояснивши це необхідністю доопрацювати текст у відповідності до рекомендації Венеційської комісії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак раніше заперечував, що відкликання документу було пов’язано з «нормандським» форматом.