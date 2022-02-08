Макрон вважає необхідним «йти до кінця на шляху виконання Мінських угод»

Президент Франції Емманюель Макрон в Києві закликав до втілення Мінських угод. Про це він заявив під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським 8 лютого.

За словами Макрона, на зустрічі політичних радників лідерів країн «нормандського формату», яка пройшла 26 січня, «Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод і ми намітили подальші кроки».

Схожу готовність, заявив він, висловив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з ним напередодні.

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«Від 15 лютого 2015 року, коли були підписані Мінські угоди, зупинилося кровопролиття, можна сказати, Мінські угоди діють в цілях захисту суверенітету і територіальної цілісності. Тому ми повинні далі просунутися, щоби повністю їх виконати. Потім є різні дискусії щодо формату, щодо того чи іншого способу обговорення, і тут треба дійсно, щоб всі сторони, всі учасники угоди дотримувалися своїх зобов’язань», – сказав він.

Президент Франції додав, що Париж та Берлін готові підтвердити такі зобов’язання. Він вказав на необхідність «зрушення» щодо пунктів, які ще не виконані, і додав, що наступна зустріч радників у Берліні 10 лютого стосуватиметься саме цього.

«Цей процес повинен просуватися незалежно від того тиску, який сьогодні чиниться на кордонах України. Сьогодні є військовий тиск на кордоні, зокрема, загроза нових військових маневрів, військова присутність, що триває, Росії на кордонах України, цим Росія створює тиск на міжнародну спільноту, я ці питання обговорював вчора із президентом Путіним», – додав Макрон.

Він назвав метою своїх поїздок до Москви та Києва «відновлення безпеково-оборонного порядку на європейському континенті». Президент Франції назвав задачею наступних днів і місяців забезпечення гарантій деескалації та посилення безпеки за допомогою «нових механізмів».

«Перед нами стоїть дуже важке завдання на найближчі тижні: по-перше, нам треба продовжувати методично й рішуче йти до кінця на шляху виконання Мінських угод. Друге: широкий діалог в інноваційному ключі з питань безпеки, який би створити порядок, який влаштує всіх на континенті», – вважає він.

Президент Франції Емманюель Макрон 8 лютого перебуває в Україні з робочим візитом.