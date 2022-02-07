«Не накликати гнів»: чому у резолюції на підтримку України від правлячої партії «Грузинська мрія» не згадується Росія?

У Грузії відбулася зустріч президентів Грузії та Польщі. Саломе Зурабішвілі назвала дії Росії на кордоні з Україною провокаційними. Грузинська опозиція критикує владу через дуже стриману позицію щодо дій Кремля. Думки усіх сторін зібрав телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Кремль поставив ультиматум НАТО не розширюватися на Схід і анулювати євроатлантичні перспективи для України та Грузії.

У самій Грузії ставлення політикуму до безпекової кризи на українських кордонах не є однорідним. Нещодавно стався скандал між опозицією та владою через резолюцію на підтримку України. У тексті документа, складеного депутатами від правлячої партії «Грузинська мрія», жодного разу не згадується Росія.

Це викликало невдоволення у низки партій. Вони вважають, що влада просто боїться роздратувати Москву.

Більшість опозиційних партій, представлених у парламенті, відмовилися підтримувати документ. Натомість опозиція запустила власну петицію на підтримку України, під якою може підписатися будь-який житель Грузії.

Підписати петицію грузинської опозиції на підтримку України можна як онлайн, так і на папері – депутати та активісти організували збір підписів у всіх великих містах країни.

Цей документ містить практично той самий текст, що і резолюція від правлячої партії «Грузинська мрія». Різниця в тому, що резолюція «Мрії» засуджує агресію проти України без згадки про власне агресора, тоді як у тексті опозиції засуджується агресія саме з боку Росії.

«Зрозуміло, що держави у міжнародних відносинах представляють уряди, – каже Елене Хоштарія, лідер партії «Дроа». – Але сьогодні у світі голоси громадян звучать набагато голосніше, зокрема завдяки соціальним мережам. Тому в нас, громадян, є можливість заявити, що позиція влади – це не наша позиція. Ми солідарні з Україною та усвідомлюємо власні ризики».

У самій «Грузинській мрії» текст резолюції називають «раціональним» і «відповідальним інтересам як Грузії, так і України». Більше того, депутати від правлячої партії заявляють, що вже отримали із Києва позитивну реакцію на документ. Звинувачення опозиції влада називає необґрунтованою.

«Шкода, що деякі наші колеги з опозиції навіть у такій важливій резолюції, яка стосується ситуації в Україні, більше бачать свої інтереси та повістку своїх політичних груп, ніж ті виклики, перед якими постає Україна. Головне – сенс, і він, на мою думку, повністю відображений у цьому тексті. З цим ніхто не сперечається», – каже Шалва Папуашвілі, голова парламенту Грузії.

У «Грузинській мрії» наголошують: у питанні підтримки України Тбілісі координує всі свої кроки із західними партнерами. Натомість, в опозиції впевнені: влада Грузії просто боїться накликати на себе гнів Росії.

«Неправильно говорити, що це нібито така політика нероздратування, чи це прояв обережності, – вважає Хоштарія. – Дратувати – це коли хтось веде себе миролюбно, а ти йдеш і дратуєш його. Але Росія не веде себе миролюбно. Росія виходить і каже тобі: я хочу суверенітет твоєї країни, тому що він належить мені. Тому тут немає простору, де нам не можна було б діяти».

Такої думки дотримується конфліктолог Паата Закарейшвілі. В ефірі грузинської служби Радіо Свобода він згадує: у серпні минулого року депутати парламенту Грузії ухвалили резолюцію щодо деокупації грузинських регіонів. І в тому тексті, над яким працювали представники правлячої партії, прямо засуджується агресія з боку Росії. Тоді, нагадує Закарейшвілі, ситуація в Грузії загалом мало чим відрізнялася від ситуації в Україні.

«Ми цим говоримо Росії: так, ми тебе критикуємо, але не подумай, що ми солідарні в цьому з рештою світу, – каже конфіктолог. – Тут річ у моменті солідарності. Влада намагається сформувати ганебну думку, що відносини Росії та Грузії у 2008 році – це нібито одне, а відносини Росії та України сьогодні – це зовсім інше. Нібито це не є проявом імперіалістичної політики Росії».

Росія згадується у резолюції парламенту Грузії від 2014 року, яка засуджує анексію Криму. Втім, депутати від «Грузинської мрії» пояснили, що в документі від 2014 року засуджувався факт, що вже відбувся, тоді як зараз йдеться про погрози. Тому будь-яка необережна позиція нібито може послужити ескалації ситуації в цілому.

Що каже президентка Грузії?

«Ті агресивні дії, загрози, чи це кібератаки, чи пряме нарощування збройних сил біля кордонів України, також активізація збройних сил у Чорному морі, все це ознаки того, наскільки вся сьогоднішня політика Росії складається з провокацій», – сказала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Не залишився осторонь і екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі. На останньому судовому засіданні у справі про незаконне перетин кордону, де політик проходить обвинуваченим, він з'явився у футболці з державною символікою України.

«Думаю, що Путін уже прогаяв можливість війни в Україні, але він готується до провокацій. Він збирається визнати Донецьк та Луганськ, і водночас він збирається анексувати так звану Південну Осетію, Цхінвальський регіон. І Путіну начхати на те, що грузинська влада веде себе тихо. Він обов'язково зробить це і нам ніхто не допоможе», – сказав він.

Грузинська опозиція закликає владу відвідати Київ, де б вона могла на місці висловити підтримку українському народу. Представники «Грузинської мрії» заявляють, що постійно перебувають у контакті з владою України і у разі потреби такий візит обов'язково відбудеться.