Денісова повідомила про намір відвідати Саакашвілі у лютому

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова планує відвідати експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі у в’язниці в Руставі.

«Уповноважена розповіла, що планує відвідати Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарному закладі міста Руставі під час візиту наступного місяця. З відповідним проханням надати дозвіл омбудсмен звернулася до міністра юстиції Грузії», – йдеться у повідомленні Офісу омбудсмена у фейсбуці.

Повідомляється, що Денісова вчергове висловила своє занепокоєння станом здоров’я Саакашвілі під час зустрічі з депутатами парламенту Грузії.

Напередодні Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, і що його стан погіршується.

У Грузії Міхеїл Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Саакашвілі вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в’язнем. До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня 2021 року – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Незабаром після затримання від розпочав голодування.

Саакашвілі наприкінці минулого року перевели до в’язниці міста Руставі з Горійського військового госпіталю, де він проходив реабілітацію після голодування. Адвокати тоді висловили занепокоєння щодо його здоров’я після транспортування.