Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, його стан погіршується – Денісова

Експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Нацради реформ при президентові України Міхеїл Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, заявила у Telegram уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона посилається на відповідний висновок консиліуму лікарів, створений при омбудсмені Грузії для моніторингу стану здоров’я Саакашвілі.

Денісова каже, що у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад і депресія, які неможливо вилікувати в умовах в’язниці. Тому стан його здоров’я постійно погіршується.

«Також консиліум лікарів засвідчив, що істотних змін у методології лікування, на яких наполягала народний захисник Грузії Ніно Ломджарія, немає. Здебільшого Саакашвілі отримує лише медикаментозну терапію без психологічної та фізичної реабілітації», – зазначила Денісова.

Омбудсман повідомила, що звернулася до міністра юстиції Грузії з проханням забезпечити надання кваліфікованої психологічної та фізичної реабілітації Саакашвілі.

Також вона просить «іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу».

У Грузії Міхеїл Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Саакашвілі вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в’язнем. До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня 2021 року – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Незабаром після затримання від розпочав голодування.

Саакашвілі наприкінці минулого року перевели до в’язниці міста Руставі з Горійського військового госпіталю, де він проходив реабілітацію після голодування. Адвокати тоді висловили занепокоєння щодо його здоров’я після транспортування.