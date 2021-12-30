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Саакашвілі повернули до в’язниці у Руставі із військового госпіталю

Адвокати політика назвали це «викраденням»

Експрезидента Грузії, українського посадовця Михеїла Саакашвілі перевели до в’язниці міста Руставі з Горійського військового госпіталю, де він проходив реабілітацію після голодування.

Адвокати Саакашвілі 30 грудня висловили занепокоєння щодо його здоров’я після цього транспортування.

«Я не знаю, наскільки екстремальна ситуація після його транспортування, – сказав журналістам адвокат Ніка Гварамія. – Я повинен перевірити, чи живий ув’язнений».

Гварамія назвав це «викраденням» і сказав, що адвокати сподіваються сьогодні зустрітися з Саакашвілі в тюрмі №12 у Руставі.

Пенітенціарна служба Грузії підтвердила інформацію про переведення Саакашвілі, наполягаючи на законності дій: «Виходячи з великого суспільного інтересу, повідомляємо, що 30 грудня ув’язненого Міхеіла Саакашвілі переведено до Руставської в’язниці у повній відповідності до закону».

Біля Руставської в’язниці вночі зібралися прихильники третього президента Грузії, представники найбільшої опозиційної партії країни «Єдиний національний рух».

Перша спроба переведення Саакашвілі в руставську в’язницю була 27 грудня. Тоді пенітенціарній службі довелося відмовитись від етапування через погіршення самопочуття політика. Саакашвілі чинив опір співробітникам в’язниці, після чого у нього піднявся тиск.

Одразу після затримання в Грузії 1 жовтня Саакашвілі був поміщений до в’язниці №12 у Руставі, де з першого дня ув’язнення оголосив голодування. 8 листопада через погіршення стану здоров’я Саакашвілі перевели до лікарні у Глданському районі Тбілісі. Адвокати та лікар скаржилися на умови утримання експрезидента. На 50-й день голодування, 20 листопада, Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у Горі.

Міністерство закордонних справ України 28 грудня закликало владу Грузії «з повагою» ставитися до Саакашвілі, який має українське громадянство, додавши, що він потребує додаткового лікування.

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